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11 марта 2019 г.
Новости

В Новотроицке в четвертый раз стартует конкурс «Сделаем месте!»

22 марта в 10.00 в центре развития творчества детей и юношества на Советской-138а состоится торжественное открытие IVобщегородского грантового конкурса социальных проектов, инициированный Компанией «Металлоинвест».

К участию приглашаются все инициативные граждане.

На мероприятии будут представлены результаты реализации грантовых проектов-победителей прошлых годов и оглашены условия участия на год текущий. Конкурс сохранит номинации, структуру заявочной документации и максимальную величину грантов для победителей 50 тыс.руб. для инициативных граждан и 150 тыс.руб. для юридических лиц.

После торжества состоится закрытый семинар-деловая игра «Свежий взгляд». В ходе нее можно получить индивидуальную консультацию по теме будущего проекта, научиться новым приемам в соцпроектировании и завести полезные знакомства. Попасть на семинар можно только по предварительной регистрации по адресу: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegTnsen1N8UaViIrFchuSjZIpHXixgiQP0sSZR1xH78zypqw/viewform

Заявку на участие в конкурсе можно подать в электронном виде до 19 апреля. Для того, чтобы узнать больше информации о конкурсе и присоединиться к участию в проекте нужно зарегистрироваться онлайн: http://vmeste.ntr.city Телефон и адрес куратора: +7 (3537) 68-29-69, еmail: grant-novotroitsc@yandex.ru

«Сделаем вместе!» — программа общегородских грантовых конкурсов, реализуемая Металлоинвестом в четырех городах присутствия предприятий Компании. Конкурс направлен на поддержку наиболее значимых проектов и инициатив местных сообществ в решении актуальных социальных проблем и создание условий для повышения активности граждан, способных реализовать яркие инновационные идеи.

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