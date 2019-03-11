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11 марта 2019 г.
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TопНовости

МегаФон первым на российском рынке предлагает клиентам зарабатывать на платежах за мобильную связь

11 марта 2019 г. МегаФон первым на российском рынке предлагает клиентам с 11 марта зарабатывать на платежах за мобильную связь.

Мы включаем кэшбэк для абонентов новой линейки «Включайся!» при совершении самых обычных операций и возвращаем 20% от суммы списанного ежемесячного платежа клиента за мобильную связь и оплаты международного роуминга.

С 11 марта 2019 года оператор цифровых возможностей МегаФон обновляет суперпопулярную тарифную линейку «Включайся!» и запускает новые тарифы «Включайся! Выбирай», «Включайся! Смотри» и «Включайся! Премиум». Наряду с традиционными услугами: пакеты минут, трафик, SMS, неограниченный доступ к мессенджерам и видео сервисам, абоненты новых тарифных планов линейки «Включайся!» получают исключительные преимущества:

• тариф-конструктор «Включайся! Выбирай», в котором клиент в один клик формирует индивидуальные условия своего тарифа и самостоятельно определяет необходимое ему количество интернет-трафика, минут и смс. Используя «Включайся! Выбирай» вы сможете получить доступ даже к абсолютно безлимитному интернету и видеоконтенту в «МегаФон ТВ».

• тарифный план «Включайся! Смотри» включает подписку на популярный сервис «МегаФон ТВ» с доступом к 50 ТВ-каналам, популярным российским и зарубежным сериалам и фильмотеке из более чем 1500 кинокартин;

• тариф «Включайся! Премиум» — безлимитный интернет и SMS, тысячи минут для разговоров и бесплатные опции в сервисах ЛитРес, «Антивирус», «Журналы», а также индивидуальное клиентское обслуживание; «МегаФон ТВ»;

Уникальное преимущество новой тарифной линейки «Включайся!» — мы возвращаем 20% от суммы абонентской платы клиента, включая даже оплату за услуги связи в международном роуминге!

Удобный и прозрачный механизм начисления кэшбэка и его дальнейшего использования в личном кабинете и салонах связи МегаФон. Клиент может потратить накопленную сумму кэшбэка на оплату популярных услуг и сервисов: киноновинки и сериалы в «МегаФон ТВ», книги и журналы, новые музыкальные релизы и нестареющую классику от «МегаФон Музыка». Накопленным кэшбэком можно целиком или частично оплатить покупку любых гаджетов и аксессуаров в салонах МегаФона;

«По данным ВЦИОМ, кэшбэк — наиболее востребованная фишка среди пользователей банковских карт и финансовых услуг. МегаФон впервые на рынке представляет настоящий кэшбэк для всех — мы добавили услугу выгодного кэшбэка прямо в тариф абонента. Кэшбэк в 20% от суммы ежемесячной абонентской платы – это реальная возможность для всех желающих значительно сэкономить благодаря ежемесячным платежам за мобильную связь, — замечает Влад Вольфсон, коммерческий директор МегаФона. – Благодаря новым технологиям и аналитике больших данных МегаФон предоставляет лучшие решения для самых разных клиентов. Именно поэтому линейка «Включайся!» — настоящий бестселлер, сегодня этими тарифами пользуются почти 20 млн человек по всей стране».

Узнать больше о новой тарифной линейке «Включайся!» — вы можете на сайте компании «МегаФон».

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