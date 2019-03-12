Артур Сергеевич Октябрев занял должность главного тренера «Сарматов» совсем недавно. Перед ним стояла непростая задача быстро влиться в чемпионат МХЛ и наладил свою работу. Нужно было не только закончить текущий сезон, но и начать готовить коллектив для выступления в следующем.

Вообще, Артур Октябрев — известный в прошлом защитник сборной России и таких клубов как «Северсталь», «Лада», ЦСКА. А в настоящем — тренер с опытом работы как в МХЛ (главный тренер команды «Патриот» Будапешт, Венгрия), так и в КХЛ (тренер команды «Югра» Ханты-Мансийск) и в ВХЛ (ассистент главного тренера команды КРС Хэйлунцзян, Харбин, Китай).

— Артур Сергеевич, многие болельщики помнят вас как успешного игрока, но были удивлены, узнав, что вы стали тренером «Сарматов». Как вы оказались в структуре ХК «Южный Урал»?

— Это обычная хоккейная ситуация, когда игроки меняют клубы. Соответственно, тренерская доля такая же — где-то ты задерживаешься надолго, откуда-то уходишь и начинаешь работу в ином клубе. Так получилось, что мы вышли на контакт с генеральным директором «Южного Урала» Олегом Пивуновым. Он сделал мне предложение, благодаря которому я оказался здесь. Достаточно типичная ситуация.

— Работа в молодёжной команде имеет свою специфику. Ощущаете ли вы эту разницу?

— Да, конечно. Это чисто возрастная специфика, потому что многие игроки еще не вкусили профессионального, взрослого хоккея. При этом они могут считать себя уже состоявшимися хоккеистами, но, к сожалению, часто они ментально, психологически к этому просто не готовы. Это сказывается на тренировках, на матчах, потому что им не хватает терпения, понимания четкости своих действий. Игроки команд ВХЛ и тем более КХЛ не допускают таких вольностей, они четко знают алгоритм своих действий на льду, чтобы показывать более стабильный и качественный хоккей. Конечно же, хотелось бы, чтобы игроки молодежной команды становились взрослее быстрее.

— Вы изучали матчи «Сарматов»? Знали, как команда играет?

— Да, безусловно, я посмотрел несколько матчей, изучал статистику, то есть общее представление у меня было.

— Вы приняли команду на финише чемпионата, когда оставшиеся матчи по сути уже ничего не решали. Какую цель ставили в них?

— Для хоккеистов я ставил цель выступить по-максимуму, чтобы эти матчи не стали проходными. Потому что каждая игра — это опыт, который приближает их к тому уровню, на котором они мечтают быть. Касаемо меня, мне нужно было понять, что хоккеисты представляют из себя в матчах чемпионата, потому что тренировочный процесс — это одно, а игры — совсем другое. В общем-то, я получил нужную информацию.

— Расскажете о впечатлениях? Что понравилось, что нет?

— Временами был неплохой хоккей. Но, видимо, нестабильность — это болезнь молодежного хоккея. То есть были как удачные отрезки матча, так и не очень, что сказывалось на счете. Для себя я сделал вывод, у кого из хоккеистов есть потенциал. Соответственно, я надеюсь, что в течение следующего сезона они вырастут профессионально. После окончания последнего матча с некоторыми ребятами нам пришлось расстаться, а некоторые получат шанс проявить себя в нашей команде в следующем сезоне.

— Какой стиль игры вы пропагандируете?

— До выездных матчей мы не сильно много успели поработать с командой, поэтому не получилось многое изменить. Это было невозможно чисто физически. Но вообще мне ближе хоккей активный, силовой, с давлением, с жесткими и ответственными действиями игроков, чтобы они понимали цель своего нахождения на льду. Хоккеисты должны быть физически сильными, активными, чтобы навязывать свою волю соперникам, быть в течение матча первым номером, диктовать свою волю.

— Как сейчас строите тренировочный процесс? На что обращаете внимание?

— Сейчас у нас сбор, который посвящен поддержке физической формы хоккеистов. Для тренерского состава это дополнительная возможность увидеть потенциал игроков, обозначить для себя их возможности, попытаться укомплектовать команду по звеньям. То есть, немного заглянуть в следующий сезон.

— Кого-то из игроков уже можете отметить?

— Давайте по линиям. В воротах в поездке поиграли Масленников и Мустафин. Обоими я остался доволен. В силу возраста в следующем сезоне Артур уже не сможет помочь молодежке. Надеюсь, что он попадет в главную команду области — в «Южный Урал». Что касается Никиты, то надеемся, что он останется у нас. Также у нас в обойме есть молодой парень Файзулин. Я пока не видел его в матчах чемпионата, но потенциал у него хороший. В защите резерв имеется, но будем искать еще игроков, чтобы укрепить оборону. Эта линия оказалась не совсем сильной. Нужны будут изменения. Из нападающих неплохо выглядели Новиков, Тимашев, Уколов. Они должны стать лидерами в следующем сезоне.

— На игроков какого возраста вы будете делать ставку?

— Всё будет зависеть от политики Лиги. Безусловно, в силу возрастного лимита команду ждут сильные изменения в конце каждого сезона. Ещё один момент — у каждого хоккеиста свои особенности конституции, кто-то взрослеет быстрее, кто-то чуть медленнее, и тут нужно понять, кто готов шагнуть в профессиональный хоккей, а кому нужно сделать паузу. Всё достаточно индивидуально. Но, думаю, что костяк должны составить парни 2000 года рождения.

— Работа в хоккейной структуре, которая имеется у «Южного Урала», тоже специфична. Например, ротация состава внутри клуба, когда хоккеист хорошо заиграл в «Сарматах», и его «поднимают» в ВХЛ. У вас есть подобный опыт?

— Да, я с этим уже сталкивался. Это типичная хоккейная система с классической пирамидой КХЛ — ВХЛ — МХЛ. Собственно, одна из задач молодёжки — готовить игроков для старшей команды. Мы будем счастливы, если наши игроки получат вызов и найдут своё место в главной команде области. Тут не может быть никаких обид.

— «Сарматы» стремятся к тому, чтобы в составе было больше доморощенных хоккеистов. Поддержите эту тенденцию?

— Да, это нормальная ситуация, когда игроки хоккейной школы попадают в молодежную или главную команду. На сборы для подготовки к следующему сезону будут приглашены молодые местные парни. Но заглядывать в паспорт и смотреть на прописку не будем. Они должны проявить себя в первую очередь на льду и показать, чему научились в хоккейной школе.

— Расскажите про сборы? Где они проходят и как долго будут длиться?

— Сейчас у нас недельный сбор в Орске на базе ДС «Юбилейный». В нем принимают участие оставшиеся игроки «Сарматов», «Южного Урала-Металлурга» и несколько приглашенных на просмотр хоккеистов. Далее с 25 марта будет еще один сбор с игроками «Южного Урала». Селекция — процесс безостановочный, поэтому состав будет формироваться вплоть до заявки команды в чемпионат МХЛ. Будем искать тех, кто будет способен сделать «Сарматов» лучше и помочь им в сезоне.