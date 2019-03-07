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7 марта 2019 г.
6 интересных историй про 8 марта
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6 интересных историй про 8 марта, которые помогут отвлечься, определиться и подарить

Орен.Ру

Как все непонятно с этим 8 марта! Что дарить: стандартные «розы-мимозы» или совсем что- то необычное? Например, как Вам Scan Toaster, который подключается к компьютеру и выжигает на тостах прогноз погоды или новый комментарий в социальной сети? А, может быть…

Отвлекитесь!

Британские (на самом деле – нет, но это неважно) ученые говорят, что отвлечение – это лучший способ принять правильное решение. Главное – не уходить далеко от основного вопроса.

Быстренько пройдите тест про 8 марта, после которого решение о том, что ей (или им) дарить, придёт само собой.

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