Как все непонятно с этим 8 марта! Что дарить: стандартные «розы-мимозы» или совсем что- то необычное? Например, как Вам Scan Toaster, который подключается к компьютеру и выжигает на тостах прогноз погоды или новый комментарий в социальной сети? А, может быть…

Отвлекитесь!

Британские (на самом деле – нет, но это неважно) ученые говорят, что отвлечение – это лучший способ принять правильное решение. Главное – не уходить далеко от основного вопроса.

Быстренько пройдите тест про 8 марта, после которого решение о том, что ей (или им) дарить, придёт само собой.

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