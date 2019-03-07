Мероприятие пройдет 12 марта с 10:00 до 18:30 (18+) на площадке Новотроицкого филиала МИСиС в рамках Школы предпринимательства – социальной программы Компании «Металлоинвест», реализуемой при поддержке администрации города с 2017 года. Приглашаются действующие предприниматели и активные граждане.

Стратегическая сессия посвящена эффективному решению существующих проблем и поиску программ поддержки бизнеса, обсуждению перспектив развития предпринимательства и превращению Новотроицка из промышленного моногорода в предпринимательский центр Восточного Оренбуржья.

Во встрече примут участие представители компании «Металлоинвест», Уральской Стали, администрации города, руководитель и тренеры Школы предпринимательства, представители регионального отделения ОПОРЫ России.

Модератор мероприятия – генеральный директор Фонда социальных инвестиций, председатель Комиссии по социальному предпринимательству ОПОРЫ России Сергей Голубев.

Для участия в сессии необходимо зарегистрироваться по ссылке asii.timepad.ru или связаться с руководителем Школы предпринимательства Новотроицка по тел. 8 (961) 907-59 09, email: shb_nov@misis.ru