Следственными органами СК РФ по Оренбургской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства заместителя директора по реализации услуг Орского производственного объединения филиала ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» — «ОренбургЭнерго» Дмитрия Шевелева по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, в 7.40 часов 4 марта 2019 года на лестничной площадке 2 подъезда жилого дома по улице Короленко, 17/1 в городе Орске совершено убийство 38-летнего Дмитрия Шевелева.

Рассматриваются различные версии совершенного преступления. Следствием получены описание и приметы лица, совершившего убийство, видеоматериалы его движения, установлен предполагаемый маршрут движения фигуранта, его возможного сообщника и иные значимые для следствия обстоятельства.

Следователями СК России проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к его совершению.

В связи с чем, следствие обращается к гражданам, которые могли проходить либо проезжать на автомобиле в период с 07 часов 15 минут до 07 часов 45 минут 04.03.2019 в районе домов № 17, 17/1по ул. Короленко, № 11,13,16 по ул. Суворова, домами № 6,8,7,9, 11 по ул. Короленко, домами № 5,6 по переулку Зеленому, в районе пересечения улиц Московской и Станиславского города Орска.

Находясь в данном районе, очевидцы могли наблюдать как злоумышленник и возможно его сообщник, ожидавший исполнителя на углу дома № 16 по улице Суворова, находились вблизи места совершения преступления, а в период с 07 часов 40 минут до 07 часов 50 минут быстрым шагом удалялись от дома № 17/1 по улице Короленко, через проезжую часть улицы Суворова, далее через дворы между домами № 7,9, 11 по ул. Короленко, через дом № 8 по ул. Короленко в сторону дома № 6 по пер Зеленому, далее в сторону дома № 4 по ул. Московской и до перекрестка улиц Московской и Станиславского города Орска.

Приметы подозреваемого: мужчина, рост около 170-180 см, среднего телосложения, был одет в камуфлированный зимний костюм с крупным рисунком, темных тонов, с присутствием бежево-коричневого, зеленоватого цветов, с капюшоном на голове. На руках надеты темные перчатки. Через плечо при себе нес большую, мягкую сумку прямоугольной формы темного цвета на длинных лямках, оттенком светлее самой сумки. Особая примета: Возможно имел дефект походки в виде прихрамывания на правую ногу.

Приметы сообщника: мужчина, рост около 180-185 см., среднего телосложения, ближе к худощавому. Был одет в черную или темную- коричневую куртку, темные брюки, на голове имел головной убор похожий на меховую кепку. На лице возможно была надета медицинская маска светлого цвета.

Кроме того, по данным следствия, вышеуказанные лица, в том числе мужчина в камуфлированном костюме, могли находиться вблизи домов № 16, № 14 по ул. Суворова (№ 17/1 по ул. Короленко) каждое утро, с 07 до 08 часов во второй половине февраля 2019 года.

Всем, кто видел указанных мужчин, маршрут их передвижения, а также кто располагает любой значимой информацией о данном особо тяжком преступлении убедительная просьба обраться в правоохранительные органы.

Отдельная просьба к автолюбителям, проезжавшим в указанном выше районе Орска с 7.00 до 8.00 часов просмотреть записи видеорегистраторов и в случае если на них запечатлены вышеуказанные лица, сохранить записи и обратиться в следственный отдел по городу Орску СУ СК РФ по Оренбургской области по адресу: г.Орск, ул. Кутузова, 51 либо в полицию.

Анонимность гарантируется!

Телефоны СО по г. Орск: (3537) 25-00-05, 21-52-72,

телефоны полиции: (3537) 29-50-55, 29-51-00, 29-51-02, 29-55-00 либо 02.