В Оренбургской области произошло массовое отравление людей, которые посетили суши-бар «ЖИ-ШИ». По данным следственного комитета, в период с 27 февраля по 1 марта, жители города в возрасте от 18 до 40 лет, в том числе семеро несовершеннолетних детей от 5 до 13 лет, обратились в медучреждение в связи с симптомами отравления. На настоящее время в горбольницу поступило с отравлением 35 человек, их них 24 доставлены — госпитализировано, 11- отпущено домой на амбулаторное лечение. По данному факту возбуждено уголовное дело. Работа суши-бара временно приостановлена.