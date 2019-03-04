Ранее мы сообщали, что около 8 часов утра 4 марта 2019 года на лестничной площадке подъезда жилого дома по улице Коваленко, 17/1 в городе Орске обнаружено тело 38-летнего заместителя директора по реализации услуг Орского производственного объединения филиала ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» — «ОренбургЭнерго» с признаками насильственной смерти в виде огнестрельных ранений. По факту убийства следственными органами СК РФ по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.105 УК РФ.

Тело погибшего обнаружили местные жители, которые услышали выстрелы и вышли на работу. В ходе осмотра места происшествия обнаружены предметы, имеющие значение для дела.

Рассматриваются различные версии произошедшего. В настоящий момент проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к его совершению. Расследование уголовного дела продолжается.

В распоряжении следствия имеются видеоматериалы камеры видеонаблюдения, на которых запечатлено лицо, совершившее вышеназванное преступление. Гражданам, располагающим какой-либо информацией о данном человеке следует незамедлительно обратиться в правоохранительные органы. Анонимность гарантируется.