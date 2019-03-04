4 марта утром в Орске произошло убийство, по данным СМИ, убитым является заместитель директора городских электросетей по реализации услуг Дмитрий Шевелёв. Произошло это в подъезде многоквартирного дома на улице Коваленко. В момент когда мужчина направлялся к выходу, в подъезд зашел неизвестный мужчина и произвел несколько выстрелов. Мужчина попытался убежать от киллера вверх по лестнице, но несколько выпущенных пуль оказались смертельными. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Отметим, что момент убийства зафиксировала камера видеонаблюдения.

Дмитрий Шевелев занимал должность заместителя директора по реализации услуг Орского производственного отделения филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Оренбургэнерго». Сотрудники данного отдела занимались в том числе выявлением хищения электроэнергии. Одна из версий убийства связана с профессиональной деятельностью погибшего.