Накануне днем в Оренбурге водитель автомобиля Mercedes-Benz GLK совершил наезд на 60-летнюю женщину, которая вела детскую коляску в которой находился 1,5 годовалая девочка. Произошло это возле дома № 48/2 по проспекту Гагарина. За рулем автомобиля находился 23-летний водитель, при движении задним ходом он не убедился в безопасности маневра и допустил наезд женщину с ребенком. От удара коляска опрокинулась, девочка получила различные травмы. Сейчас она находится в больнице. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.