«Благодарю вас»: Паслер обратился к жителям Оренбуржья перед уходом на пост в Свердловскую область

Денис Паслер завершает работу на посту губернатора Оренбургской области. Он принял предложение президента Владимира Путина. Паслер возглавит Свердловскую область в качестве временно исполняющего обязанности. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

Новое назначение Паслера

Встреча с Президентом

Владимир Путин предложил Денису Паслеру вернуться в Свердловскую область. Эта область является родным регионом для Паслера. Предложение стать врио губернатора было сделано накануне. Паслер подтвердил свое согласие. Денис Паслер назначен врио губернатора Свердловской области, что открывает новую главу в его карьере.

Обращение к жителям Оренбуржья

Паслер обратился к жителям Оренбургской области. Он руководил регионом с 2019 года. Эти шесть лет он назвал значимым этапом своей жизни. Губернатор отметил ценный опыт и поддержку оренбуржцев.

Итоги работы в Оренбургской области

Экономическое развитие

Паслер выразил уверенность в преемственности курса. Работу продолжит Евгений Солнцев и региональное правительство. Важнейшим достижением Паслер считает перезапуск экономики. Удалось сохранить предприятия и привлечь инвесторов. Кроме того, были созданы выгодные условия для партнерства. Регион реализовал масштабные проекты в различных сферах.

Преодоление вызовов

Оренбургская область столкнулась с серьезными трудностями. Среди них пандемия COVID-19 и паводок 2024 года. Паслер подчеркнул стойкость жителей региона. Он высоко оценил «оренбургский характер»: силу и работоспособность.

Прощание и благодарность

Гордость за регион

Паслер назвал оренбуржцев «отличной командой». Он заявил, что гордится работой с жителями. Губернатор ценит знакомство с трудолюбивыми людьми. Он также рад возможности изучить историю Оренбургского края.

Благодарность жителям

В заключение, Денис Паслер поблагодарил оренбуржцев. Он отметил их неравнодушие и активную позицию. Губернатор выразил уверенность в будущем региона. По его словам, Оренбуржье «всегда в надежных руках» своих жителей.