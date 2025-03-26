Путин предложил Евгению Солнцеву пост врио губернатора Оренбургской области

Президент Владимир Путин предложил Евгению Солнцеву, председателю правительства ДНР, занять пост временно исполняющего обязанности губернатора Оренбургской области.

Это кадровое решение последовало за предложением Денису Паслеру, нынешнему главе Оренбуржья, перейти на руководство Свердловской областью. Паслер ранее согласился на это назначение.

Предложение Президента

Встреча Путина и Солнцева состоялась в Кремле. Пресс-служба президента опубликовала видеозапись разговора, подтверждающую назначение.

Президент отметил значительный управленческий опыт Солнцева. Он упомянул его работу в РЖД, федеральном правительстве, Росатоме и на посту главы правительства ДНР.

Путин охарактеризовал новую должность как «новое место работы с большим объемом». Он прямо предложил Солнцеву возглавить Оренбургскую область.

Согласие Кандидата

Евгений Солнцев принял предложение Президента. Он выразил благодарность за доверие и подтвердил свою готовность приступить к работе в Оренбургской области.

Биография Евгения Солнцева

Евгению Солнцеву 45 лет, он родом из Воронежа. Имеет высшее образование в сфере архитектуры и строительства. Также окончил аспирантуру Московского государственного строительного университета (МГСУ).

Его карьера включает длительную работу в структурах РЖД. Позже он занимал должность помощника министра строительства и ЖКХ Российской Федерации.

Работа в ДНР

В июне 2022 года Солнцева назначили заместителем председателя правительства ДНР. Ровно через год, в июне 2023 года, он возглавил правительство республики.

Медийный Контекст

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала о возможном назначении Солнцева на губернаторский пост. Издание указывало, что он является выпускником так называемой «Школы губернаторов».

Предполагалось, что Солнцев ожидает карьерного роста после завершения обучения и работы в ДНР. Текущее назначение подтверждает эти прогнозы.