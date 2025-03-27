Евгений Солнцев: Биография и Карьерный Путь

Евгений Солнцев назначен временно исполняющим обязанности (ВРИО) губернатора Оренбургской области. Он обладает значительным опытом в строительстве и управлении инфраструктурой. Ранее Солнцев занимал руководящие посты в ОАО «Российские железные дороги» (РЖД). Кроме того, он работал в правительстве Донецкой Народной Республики (ДНР).

Детали Назначения Евгения Солнцева ВРИО Губернатора

Кадровые Перестановки

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Солнцева 26 марта 2025 года. Это решение стало частью более широких кадровых изменений.

Предшественник Солнцева, Денис Паслер, в тот же день был назначен ВРИО губернатора Свердловской области. Таким образом, произошла своего рода рокировка глав соседних регионов.

Предстоящие Выборы

Досрочные выборы губернаторов в Оренбургской и Свердловской областях ожидаются в сентябре 2025 года. Они пройдут в единый день голосования.

Следовательно, Евгению Солнцеву предстоит не только управлять регионом. Ему также необходимо будет вести избирательную кампанию.

Образование и Карьерный Путь

Академическая Подготовка

Евгений Солнцев родился в Воронеже в 1980 году. Он окончил Воронежский государственный архитектурно-строительный институт в 2002 году. Его специальность — «Промышленное и гражданское строительство».

Позже Солнцев продолжил обучение в Москве. В 2010 году он окончил аспирантуру Московского государственного строительного университета. В том же году он защитил диссертацию. Тема была связана с транспортной инфраструктурой для Олимпийских игр в Сочи. Солнцев получил степень кандидата технических наук.

Работа в РЖД

Карьера Солнцева началась с должностей мастера и прораба. Значительную часть профессионального пути он провёл в структурах РЖД. Там он прошел путь от заместителя начальника до руководителя крупных подразделений.

Солнцев управлял строительством объектов к Олимпиаде в Сочи. Позже он курировал развитие Байкало-Амурской магистрали (БАМ). В итоге он возглавил дирекцию РЖД по комплексной реконструкции и строительству.

Государственная Служба

После РЖД Солнцев перешел на госслужбу. Он работал помощником министра строительства и ЖКХ России до июня 2022 года. Затем он переехал в Донецк.

В ДНР Солнцев занимал ключевые посты в правительстве. Сначала он был заместителем, затем первым заместителем председателя правительства. С марта 2023 года он возглавлял правительство ДНР. Он отвечал за строительство, ЖКХ и транспорт.

Перспективы и Вызовы

Назначение Солнцева ВРИО губернатора Оренбургской области подчеркивает его управленческий опыт. Его знания в области инфраструктуры могут быть полезны региону.

Однако перед Солнцевым стоят серьезные задачи. Ему предстоит наладить работу в новой должности. Кроме того, необходимо выстроить отношения с местными элитами.