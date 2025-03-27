Уральская Сталь получила новые сертификаты соответствия на продукцию коксохимического производства

Комбинат «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь») успешно прошел сертификацию и получил новые сертификаты соответствия на продукцию коксохимического производства. Это орешек коксовый по ТУ 0762-218-00190437-2006, мелочь коксовая по ТУ 19.10.10-199-00190437-2024, кокс металлургический по ТУ 19.10.10-159-00190437-2020.

Уральская Сталь сертифицирует продукцию в рамках добровольной сертификации с целью повышения престижа предприятия и удовлетворения требований потребителей, повышения конкурентоспособности предприятия и, как следствие, расширение рынка сбыта.

Процедуре сертификации предшествовала масштабная работа. При непосредственном контроле и участии специалистов управления системы менеджмента качества и системы экологического менеджмента, а также совместной работе коксохимического производства, управления технического контроля, центральной лаборатории комбината, управления технического сопровождения производства и центральной лаборатории метрологии были проведены отборы проб, испытания продукции и оформлены необходимые документы для подтверждения её соответствия заявленным требованиям.

Органом по сертификации продукции ООО «ДКС» (г. Набережные Челны) вынесено положительное решение о выдаче Уральской Стали новых сертификатов соответствия на продукцию коксохимического производства: