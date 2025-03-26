Владимир Путин предложил Паслеру возглавить Свердловскую область

Президент России Владимир Путин предложил Денису Паслеру, действующему губернатору Оренбургской области, перейти на аналогичную должность в Свердловскую область.

Видеозапись рабочей встречи опубликовали на официальном сайте Кремля. Этот разговор подтвердил кадровое решение.

Предложение Президента

Владимир Путин напомнил Денису Паслеру о его связях с регионом. Свердловская область является для него родной.

Президент отметил, что Паслеру уже известно о предложении. Разговор об этом состоялся ранее в Администрации Президента. Путин предложил Паслеру вернуться на Урал.

Он подчеркнул значительный опыт работы Паслера в регионе. Президент назвал Свердловскую область «ключевым промышленно развитым» регионом России. В заключение Путин поинтересовался мнением Паслера.

Реакция Паслера

Денис Паслер принял предложение Президента. Он согласился занять пост исполняющего обязанности губернатора Свердловской области.

Паслер выразил благодарность за оказанное доверие. Он подтвердил, что считает регион «родным». Кроме того, он заявил о готовности работать при поддержке Президента и местных жителей для решения актуальных задач.

Карьерный путь Дениса Паслера и связь со Свердловской областью

Паслер ранее занимал руководящие посты в бизнесе. Он возглавлял крупную энергетическую компанию «Т Плюс».

В 2019 году Дениса Паслера назначили руководителем Оренбургской области. В прошлом году он успешно переизбрался на второй губернаторский срок.

На выборах Паслера поддержало значительное число избирателей. Он получил 78,14% голосов при явке 52,59%.

Опыт работы в Свердловской области

Денис Паслер имеет опыт управления в Свердловской области. С 2012 по 2016 год он возглавлял правительство этого региона.

Этот регион – его малая родина. Паслер родился и прожил там более 30 лет, что дает ему глубокое понимание местной специфики.

Предыдущие сообщения СМИ

Информация о возможном назначении Паслера появлялась в СМИ и ранее. Об этом писали деловые издания РБК, «Коммерсантъ» и «Ведомости».

Журналисты предполагали возможные кадровые перестановки. По их данным, текущий губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев мог получить повышение и перейти на работу в Москву. Соответственно, Паслер рассматривался как его преемник.