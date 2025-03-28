Владимир Путин отметил государственными наградами заслуги жителей Оренбуржья

Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении государственных наград. Документ отмечает заслуги ряда жителей Оренбургской области. Эти государственные награды оренбуржцам вручены за вклад в различные сферы деятельности.

Вклад в культуру и искусство

Медалью «За труды в культуре и искусстве» отмечены два деятеля региона. Награду получила Юлия Учватова. Она является артисткой-вокалисткой ансамбля «Коробейники» при Оренбургской областной филармонии.

Этой же высокой награды удостоена Анна Басова. Она занимает должность профессора кафедры в Оренбургском государственном институте искусств им. Л. и М. Ростроповичей. Обе награды присуждены за многолетнюю плодотворную деятельность.

Признание заслуг в здравоохранении

В сфере медицины почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» получили несколько специалистов. Среди них Дмитрий Лихачев, врач Оренбургского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» имени С.Н. Федорова.

Также это звание присвоено сотрудникам Оренбургской областной клинической больницы имени В.И. Войнова. Награждены врачи Татьяна Нуждина и Алексей Демин. Кроме того, отмечены заведующие отделениями Сергей Меренчук и Наталья Серова.

Заслуженные работники здравоохранения

Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» присвоено Екатерине Федосовой. Она работает главной медицинской сестрой в клинике Оренбургского филиала МНТК «Микрохирургия глаза».

За развитие местного самоуправления

Заслуги Валентины Зайцевой отмечены званием «Заслуженный работник местного самоуправления РФ». Награда присуждена за вклад в развитие этой сферы и многолетний труд.

Валентина Зайцева руководит отделом образования администрации муниципального образования Сакмарский район.

Достижения в транспортной отрасли

В транспортной сфере почетное звание «Заслуженный работник транспорта РФ» присвоено Серику Жаппасбаеву. Он занимает пост начальника железнодорожной станции Профинтерн.

Эта станция относится к Оренбургскому центру организации работы ж/д станций (филиал ОАО «Российские железные дороги»). Звание отмечает многолетнюю добросовестную работу специалиста.