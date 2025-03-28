Полпред Комаров представит оренбуржцам врио губернатора Евгения Солнцева

28 марта ожидается важное событие для Оренбургской области. Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров посетит регион. Он официально представит жителям врио губернатора Евгения Солнцева.

Врио губернатора Евгений Солнцев : Образование и начало пути

Евгений Солнцев родился в Воронеже 28 сентября 1980 года. Он получил высшее образование в родном городе. В 2002 году окончил Воронежский государственный архитектурно-строительный институт.

Его специальность – «Промышленное и гражданское строительство». Научную карьеру Солнцев продолжил в Москве. В 2010 году он получил степень кандидата технических наук. Аспирантуру окончил в Московском государственном строительном университете.

Кроме того, Евгений Солнцев прошел обучение в престижной Высшей школе государственного управления.

Опыт работы в структурах РЖД

Значительная часть карьеры Евгения Солнцева связана с железнодорожной отраслью. Он занимал различные посты в структурах ОАО «Российские железные дороги» (РЖД).

Начинал в строительно-монтажном тресте «Желдортрест». Затем руководил проектами в ОАО «Росжелдорстрой». Занимал пост начальника производственно-технического управления этой компании.

Крупные проекты и управление

Солнцев возглавлял службу заказчика по строительству объектов РЖД на юге России. Позже он отвечал за развитие Байкало-Амурской магистрали.

Кульминацией его карьеры в РЖД стала должность начальника Дирекции по комплексной реконструкции и строительству.

Работа на госслужбе и в ДНР

Евгений Солнцев также имеет опыт работы в федеральных органах власти. Он был помощником Министра строительства и ЖКХ РФ.

С 2022 года его деятельность была связана с Донецкой Народной Республикой (ДНР). Он занимал посты заместителя и первого заместителя председателя правительства ДНР. Курировал ключевые сферы: строительство, ЖКХ и транспорт.

В период с 2023 по 2025 год Евгений Солнцев возглавлял правительство ДНР.

Назначение и награды

Согласно официальной информации, с 26 марта 2025 года Евгений Солнцев назначен врио губернатора Оренбургской области.

Его заслуги отмечены государственными наградами. В 2014 году он получил орден Почёта. В 2018 году награжден Почетной грамотой Президента РФ.

Прямую трансляцию церемонии можно посмотреть в официальном аккаунте Правительства Оренбургской области в социальной сети «ВКонтакте»