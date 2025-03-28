Весенние полевые работы стартовали в Оренбуржье

В Оренбургской области дан старт сезонным работам в полях. Аграрии Илекского района первыми вышли на обработку почвы. Это знаменует начало весенних полевых работ в Оренбуржье в 2025 году.

В Илекском районе планируется провести боронование на площади 135,7 тыс. гектаров. Этот агротехнический прием важен для сохранения влаги в почве.

Масштабы работ и районы-лидеры

Общая площадь пашни, которую предстоит обработать в регионе, значительна. В 2025 году она составит 2686,8 тыс. гектаров.

Боронование является первым этапом подготовки полей к посевной. Наибольшие объемы этой работы запланированы в следующих районах:

Новосергиевский – 153,7 тыс. га;

Курманаевский – 142,2 тыс. га;

Илекский – 135,7 тыс. га;

Оренбургский – 132,9 тыс. га;

Пономаревский – 114,4 тыс. га.

Технологии и перспективы

Сельхозпроизводители региона делают ставку на эффективность. Для этого активно используется современная техника и передовые агротехнологии. Качественная подготовка почвы – залог будущего урожая.

Ожидается, что в ближайшие недели география работ расширится. К полевым операциям присоединятся хозяйства и других районов Оренбургской области.