Губернатор Денис Паслер попрощался с Оренбургской областью

Благодарность коллегам и команде

В завершение своего выступления губернатор Оренбургской области Денис Паслер едва сдерживал эмоции. Он на мгновение прервался, попросил воды, после чего продолжил обращение.

Паслер выразил признательность главам муниципалитетов, подчеркнув их постоянную работу на передовой — в тесном контакте с жителями. Он отметил:

«Сегодня можно с уверенностью говорить: это профессиональная команда. Несмотря на трудности и ограничения, главы и их коллективы справляются с задачами достойно».

О взаимодействии власти и депутатов

Далее Паслер поблагодарил депутатов Законодательного собрания, в частности Сергея Ивановича УАЗа, за слаженную и организованную работу. Он подчеркнул, что взаимодействие между законодательной и исполнительной ветвями власти было образцовым:

«Нам удалось выстроить конструктивный диалог. Такое взаимодействие должно быть нормой — и оно стало реальностью».

Результаты совместной работы

Переходя к итогам, Паслер отметил, что правительство региона ежедневно трудилось над решением актуальных задач. Он признал, что полностью решить все проблемы невозможно — вызовы будут всегда:

«Если бы таких задач не было, региона бы не существовало. Но мы многое смогли — и я за это искренне благодарен каждому из вас».

Он также отметил вклад судейского корпуса и федеральных служб, работающих в регионе.

Поддержка преемника и взгляд в будущее

В завершение Паслер выразил уверенность в прочности сформированной команды и поддержке для будущего руководства:

«Евгений Александрович, вам есть на кого опереться. Это сильный и сплочённый коллектив, способный решать любые задачи».

Он напомнил, как регион совместно преодолевал трудные периоды: пандемию, санкции, проведение специальной военной операции и другие вызовы.

Прощальные слова

Завершая речь, Денис Паслер отметил: