Евгений Солнцев представлен в качестве врио губернатора Оренбургской области

Официальное представление нового руководителя региона

Церемония представления временно исполняющего обязанности губернатора Оренбургской области прошла 28 марта в Доме Советов. Новый руководитель региона — Евгений Солнцев.

Первое обращение Солнцева к жителям и властям

В приветственной речи Евгений Солнцев выразил благодарность за оказанное доверие:

«Для меня большая честь работать в Оренбуржье. Благодарю президента Владимира Путина за возможность возглавить регион», — заявил он.

Он подчеркнул, что намерен продолжить инициативы, заложенные его предшественником, и поддержать развитие ключевых отраслей.

Планы по работе в регионе

Солнцев отметил значительный прогресс, достигнутый в регионе в последние годы. Обращаясь к собравшимся, он подчеркнул:

«Мне предстоит познакомиться с областью и ее жителями. Сделано немало. Эти начинания необходимо развивать. Регион обладает большим потенциалом — особенно в нефтегазовом секторе».

Он также поблагодарил бывшего губернатора Дениса Паслера за эффективную работу.

Комментарий на пресс-подходе: приоритет — качество жизни

После официальной части Евгений Солнцев пообщался с журналистами. Он назвал Оренбуржье новым, но перспективным для себя регионом.