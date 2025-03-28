Евгений Солнцев представлен в качестве врио губернатора Оренбургской области

Официальное представление нового руководителя региона
Церемония представления временно исполняющего обязанности губернатора Оренбургской области прошла 28 марта в Доме Советов. Новый руководитель региона — Евгений Солнцев.
Первое обращение Солнцева к жителям и властям
В приветственной речи Евгений Солнцев выразил благодарность за оказанное доверие:
«Для меня большая честь работать в Оренбуржье. Благодарю президента Владимира Путина за возможность возглавить регион», — заявил он.
Он подчеркнул, что намерен продолжить инициативы, заложенные его предшественником, и поддержать развитие ключевых отраслей.
Планы по работе в регионе
Солнцев отметил значительный прогресс, достигнутый в регионе в последние годы. Обращаясь к собравшимся, он подчеркнул:
«Мне предстоит познакомиться с областью и ее жителями. Сделано немало. Эти начинания необходимо развивать. Регион обладает большим потенциалом — особенно в нефтегазовом секторе».
Он также поблагодарил бывшего губернатора Дениса Паслера за эффективную работу.
Комментарий на пресс-подходе: приоритет — качество жизни
После официальной части Евгений Солнцев пообщался с журналистами. Он назвал Оренбуржье новым, но перспективным для себя регионом.
«Я намерен посетить все муниципалитеты. Главная задача — повышение качества жизни. Мы продолжим реализацию нацпроектов в интересах жителей. Оренбуржье — житница России, приграничный форпост. Люди должны гордиться своей областью и жить здесь достойно», — отметил он.