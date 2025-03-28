Игорь Комаров представил Евгения Солнцева в качестве врио губернатора Оренбургской области

Официальное назначение и поздравление от полпреда

28 марта 2025 года в Оренбурге полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров представил нового временно исполняющего обязанности губернатора — Евгения Солнцева.

Комаров поздравил Солнцева с назначением и подчеркнул приоритетные направления работы для новой команды.

Основные задачи для нового главы региона

Выступая на церемонии, Игорь Комаров отметил:

«Главное — выполнение национальных целей развития, обозначенных Президентом Владимиром Путиным. В первую очередь — стабильность в работе оборонно-промышленного комплекса, выполнение гособоронзаказа и кадровое обеспечение».

По его словам, в числе приоритетов — рост доходов граждан и развитие диалога между властью и обществом.

Оценка предыдущей администрации

Комаров поблагодарил Дениса Паслера, руководившего регионом шесть лет. Он подчеркнул вклад команды Паслера в устойчивое развитие области, несмотря на внешнеэкономические вызовы.

«Оренбуржье занимает 2-е место в округе по сельхозпроизводству и 3-е — по вводу жилья. Также регион — в числе лидеров по рождаемости», — отметил полпред.

Он также указал на важные социальные инициативы, включая поддержку участников СВО и образовательную программу «Герои Оренбуржья».

Мнение Евгения Солнцева: приоритет — развитие региона

В ответном слове Евгений Солнцев выразил благодарность Президенту России за доверие:

«В области уже сформирована прочная основа. Вместе с профессиональной командой мы будем развивать достижения региона и усиливать его роль как приграничной территории».

Он добавил, что ключевая цель — улучшение жизни оренбуржцев и устойчивое развитие.

Поддержка от Дениса Паслера

Бывший губернатор Денис Паслер, ныне врио главы Свердловской области, также выступил с обращением. Он поблагодарил полпреда за поддержку и передал полномочия своему преемнику:

«Работа в Оренбуржье стала для меня важным этапом. Я уверен, что Евгений Александрович продолжит начатые дела. Оренбуржцы — сильная и сплочённая команда».

Церемония и дальнейшие встречи

В мероприятии приняли участие члены регионального правительства, депутаты, главы муниципалитетов, представители федеральных структур, бизнеса, общественных и религиозных организаций, а также СМИ.

После церемонии Евгений Солнцев провёл ряд рабочих встреч с ключевыми представителями власти и экономики региона.