Наследие Александра Шмореля: выставка в Берлине раскрывает русские корни героя «Белой розы».

В Русском доме в Берлине открылась новая выставка. Она посвящена жизни Александра Шмореля, одного из основателей студенческой группы антинацистского сопротивления «Белая роза». На вернисаже присутствовали российские дипломаты и представители немецкой общественности. Также были журналисты и члены русской диаспоры.

Экспозиция: Жизнь и убеждения Шмореля

Выставку под названием «Русская душа „Белой розы“» поддержал оренбургский благотворительный фонд «Евразия». Экспозиция представляет копии архивных документов. Кроме того, посетители увидят репродукции фотографий. Эти материалы раскрывают личность Шмореля и его мировоззрение.

Посетители узнают историю семьи Шмореля и его детство в Оренбурге. Выставка охватывает его юность в Германии и создание «Белой розы». Особое внимание уделено его службе на Восточном фронте. Также освещаются его духовные поиски и связь с Россией.

Русское наследие и непоколебимая позиция

Несмотря на жизнь в Германии, Шморель глубоко ценил свои русские корни. Православная вера оставалась для него важнейшим ориентиром. Он сохранял твердость убеждений даже перед лицом смертельной опасности.

На допросе в гестапо Шморель подтвердил свою связь с Россией. Он заявил: «Моя мать была русской, я родился там – как же я могу не быть связан с этой страной?» Он осознавал риск этих слов, но остался непреклонен. Примечательно, что Генрих Гиммлер, отклоняя прошение о помиловании, связал поведение Шмореля с его «русской кровью».

Наследие и признание

В 2012 году Русская православная церковь признала его подвиг. Александра Шмореля канонизировали как Святого Александра Мюнхенского.

На открытии выставки выступил Павел Извольский. Директор Русского дома в Берлине отметил стойкость Шмореля. Он подчеркнул, что мужество героя остается вдохновляющим примером. Его судьба напоминает о силе духа и верности идеалам.

Выставка продолжит работу до 31 октября.