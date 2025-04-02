Футбольный клуб «Оренбург» потерпел разгромное поражение от столичного «Динамо» в матче РПЛ

После первой победы с июля 2024 года над «Факелом» футбольный клуб «Оренбург» отправился на матч очередного тура РПЛ против московского «Динамо». Поединок состоялся на выходных на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. В матче первого круга чемпионата на стадионе «Газовик» команды сыграли вничью (2:2). Посмотреть эту игру можно было в различных сервисах, в том числе, активировав winline фрибет.

Расклад сил в этом матче был понятен даже далеким от реалий российского футбола людям. «Динамо» после рестарта сезона демонстрирует стабильные результаты, и старается не отставать от лидирующей тройки. «Оренбург» хоть и смог добыть победу в последнем туре над «Факелом», но все равно замыкает турнирную таблицу РПЛ, готовясь к понижению в классе.

Уральский коллектив открыл счет уже на 5-й минуте встречи, однако гол Максима Савельева был отменен после просмотра VAR. Это только раззадорило футболистов столичного клуба, которые еще до перерыва дважды поразили ворота «Оренбурга» усилиями Хорхе Карраскаля.

Во втором тайме команде Слишковича не удалось вернуться в игре, напротив, дело дошло до разгромного счета. «Бело-голубые» забили еще три мяча за авторством Бителло, Чавеса и Окишора, а в ответ «Оренбург» смог лишь забить гол престижа после точного удара иранского нападающего Саида Сахархизана. Как итог – разгромное поражение со счетом 1:5, которое оставляет уральскую команду на последней строчке в турнирной таблице РПЛ с 11-ю очками в активе.