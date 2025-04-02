Министр образования Оренбургской области Алексей Пахомов опровергает слухи об отставке

Алексей Пахомов, министр образования Оренбургской области, продолжит работу на своем посту. Он официально опроверг информацию о возможной отставке министра образования Оренбургской области в комментарии для издания Урал56.Ру. Распространившиеся слухи о его уходе не соответствуют действительности.
Опровержение слухов об отставке министра образования Оренбургской области
Заявление министра
Алексей Пахомов подтвердил свое намерение остаться на должности. «Я продолжаю работать и не планирую покидать пост».
Он также добавил, что не располагает информацией об источнике этих слухов. Однако Пахомов подчеркнул их полную недостоверность.
Рабочий визит в Орск
В настоящее время министр находится с рабочим визитом в Орске. Это подтверждает его слова о продолжении работы.
Там он совместно с врио губернатора Евгением Солнцевым проинспектировал несколько образовательных и социальных объектов. В их числе школа №24 и один из детских загородных лагерей.
Предыстория вопроса
Контекст слухов
Ранее в региональных СМИ появлялась информация о возможной отставке министра образования Оренбургской области Алексея Пахомова.
Эти сообщения возникали на фоне других кадровых перестановок в правительстве региона. Однако сам министр теперь официально их опроверг.