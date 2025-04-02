Больницы Оренбурга выплатят 1,55 млн рублей после смерти ребенка в утробе из-за врачебной ошибки

Центральный районный суд Оренбурга вынес решение по делу о смерти ребенка в утробе матери. Две городские больницы обязали выплатить семье пострадавшей более 1,5 миллионов рублей компенсации. Основанием для иска послужили несвоевременные действия медицинского персонала.
Обстоятельства дела
Начало беременности и первые проблемы
Инцидент берет начало в 2021 году. Женщина узнала о беременности и ответственно наблюдалась у врачей. По данным суда, никаких патологий у матери и плода изначально не выявляли.
Однако в июне того же года у беременной начались проблемы со здоровьем. Ее направили в Областную клиническую больницу.
Отказ в госпитализации
В Областной клинической больнице врачи зафиксировали у пациентки повышенное артериальное давление. Несмотря на это, в госпитализации ей было отказано.
Медики рекомендовали женщине стабилизировать давление дома. Ей назначили соответствующие лекарственные препараты.
Ухудшение состояния и задержка помощи
В течение следующего месяца состояние будущей матери ухудшалось. Она повторно обратилась в Областную клиническую больницу.
При поступлении в приемное отделение женщину несколько часов не обследовали должным образом. По мнению истцов, это привело к задержке постановки правильного диагноза.
Трагический исход
Вследствие ухудшения самочувствия пациентку перевели в другое отделение. Оттуда ее экстренно направили на операцию.
После хирургического вмешательства женщине сообщили трагическую новость: ребенок умер внутриутробно.
Решение суда о смерти ребенка в утробе
Вердикт и компенсация
Суд, рассмотрев материалы дела, признал претензии семьи обоснованными. Он постановил взыскать компенсацию морального вреда с медицинских учреждений.
Оренбургская областная клиническая больница должна выплатить 1 500 000 рублей. Областной перинатальный центр — 50 000 рублей.
Статус решения
На данный момент решение Центрального районного суда Оренбурга еще не вступило в законную силу. У сторон есть время на его обжалование.