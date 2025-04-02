Оренбуржцев штрафуют за выброс мусора мимо баков: 150 нарушений с начала года

Администрация Оренбурга усиливает контроль за соблюдением правил утилизации отходов. С начала текущего года зафиксировано 150 случаев наложения штрафов за мусор, выброшенный в несанкционированных местах. Об этом информирует пресс-служба мэрии.

Кроме того, к ответственности привлекают водителей. Их неправильно припаркованные автомобили часто блокируют подъезд спецтехники к контейнерным площадкам.

Выявление нарушений и статистика

Методы контроля

Городские службы выявляют нарушителей различными способами. Используются как регулярные рейды инспекторов, так и данные с камер видеонаблюдения.

Современные системы мониторинга помогают эффективно отслеживать тех, кто оставляет отходы за пределами оборудованных площадок.

География нарушений

Наибольшее число протоколов составлено в Северном округе Оренбурга. Там зафиксировано 94 административных правонарушения.

В Южном округе города выявлено 58 фактов ненадлежащей утилизации мусора за тот же период.

Правила утилизации отходов

Основные требования

Власти напоминают горожанам о действующих нормативах. Бытовые отходы (ТКО) необходимо складировать строго в контейнеры на специально отведенных площадках.

Крупногабаритные отходы следует размещать в специальных бункерах-накопителях. Допускается их складирование на огороженных площадках с твердым водонепроницаемым покрытием.

Что не относится к ТКО

Важно помнить: строительный мусор не является ТКО. Также к этой категории не относятся ветки и трава с придомовых территорий.

Особого подхода требуют опасные отходы: люминесцентные лампы, батарейки, аккумуляторы. Медицинские отходы также подлежат специальной утилизации. Вывоз таких категорий мусора организуется собственниками самостоятельно или через договор с региональным оператором.

Ответственность за нарушения: Штрафы за мусор в Оренбурге

Штрафы за неправильный выброс

За выгрузку мусора вне установленных мест предусмотрены значительные штрафы. Для физических лиц сумма взыскания составляет от 10 до 50 тысяч рублей.

Повторное совершение аналогичного правонарушения влечет удвоение штрафа. Кроме того, возможна конфискация транспортного средства, которое использовалось для незаконного вывоза отходов.

Штрафы за блокировку подъезда

Наказание предусмотрено и за нарушение правил парковки у мусорных баков. Неправильно оставленный автомобиль мешает работе мусоровозов.

Штраф для граждан начинается от 1 тысячи рублей. Для юридических лиц санкции могут достигать 45 тысяч рублей. Повторные нарушения также приводят к кратному увеличению штрафных сумм.