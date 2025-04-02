Уральская Сталь запускает новый сезон грантового конкурса «Хорошие дела»

Комбинат «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь») запустил в Новотроицке новый сезон грантового конкурса социальных инициатив «Хорошие дела».

В Центре развития творчества детей и юношества состоялась презентация ключевых направленийКомбинат «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь») запустил в Новотроицке новый сезон грантового конкурса социальных инициатив «Хорошие дела».

В Центре развития творчества детей и юношества состоялась презентация ключевых направлений социальных инициатив этого года, а также подведены итоги и вручены благодарности победителям 2024 года.

Грантовый конкурс при поддержке Уральской Стали проводится в Новотроицке с 2016 года. За годы стал доброй традицией и продуктивной платформой реализации более ста полезных для города идей.

Общий грантовый фонд конкурса нового сезона – 3 млн. рублей. Сумма поддержки проектов-победителей составит до 100 тысяч рублей – для инициативных граждан, до 300 тысяч рублей – для юридических лиц.

Заявочная компания для желающих продлится до 4 мая. Заявку проектной идеи необходимо предоставить в электронном виде на сайте конкурса хорошие-дела.рф до 4 мая включительно. Комиссия изучит все предложенные социально-значимые идеи, проведёт техническую экспертизу заявок, 31 мая озвучит победителей, которые уже в июне получат гранты. Среди критериев оценки проектов: актуальность, открытость, результативность и нацеленность на опережающее развитие. Инициативы победителей грантового конкурса «Хорошие дела» будут реализованы с сентября до конца года.

Среди утвержденных номинаций: «Вместе сильнее», «Культурный город», «В движении», «Помощь рядом», «Экосреда», «Образование», «Пространство доброты».

Узнать дополнительную информацию о конкурсе и присоединиться к участию можно у куратора конкурса по телефону 8 961 930 30 47.