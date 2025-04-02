«Если ты лучший во всём — значит, команда слабая»: Берс Джамбулатов о механике стартапов

Экосистема Misty началась с запуска отдельных бизнесов, основанных на личных потребностях её основателя Берса Джамбулатова. Со временем он объединил их в цельную систему — с общей философией и логикой. Сегодня в Misty Group — 15 проектов: от ветеринарной клиники Ветсити до гастрономических пространств. В интервью lenta.ru Берс Джамбулатов делится своим видением — как формировать идеи, собирать команду и запускать устойчивые стартапы, не поддаваясь иллюзиям и не теряя смысл.

Предпринимательство начинается с неудобства

По словам Джамбулатова, запуск любого его стартапа начинается с личного: услуга, которой он хотел бы воспользоваться, либо отсутствует, либо не соответствует ожиданиям. Это и становится отправной точкой.

«Захотел воспользоваться услугой — но её не оказалось или она не устроила по качеству», — говорит Берс Джамбулатов.

Из частной ситуации рождается гипотеза: возможно, эта потребность есть не только у него. Затем — анализ рынка, бизнес-модель, оценка окупаемости и формулировка ценностей для команды. Только после этого начинается работа.

Сначала — смысл, потом масштаб

Берс Заурбекович Джамбулатов перед запуском каждого проекта задаёт себе пять обязательных вопросов:

Закрывает ли стартап личную потребность? Драйвит ли он самого основателя? Есть ли вовлечённость команды? Насколько быстро можно выйти в окупаемость? Будет ли проект капитализируемым?

По его словам, без собственного интереса стартап обречен.

«Стартап держится на драйве», — подчёркивает основатель Мисти групп. — «Интерес важен — иначе не будет внутренней мотивации».

Реалии старта: риски и возможности

Говоря о старте бизнеса в России, Берс Джамбулатов открыто признаёт, что на начальном этапе многих пугают не только нехватка ресурсов, но и неочевидные юридические тонкости, административные барьеры и коррупция.

При этом он не драматизирует, а обращает внимание на конкурентные преимущества российских предпринимателей — смекалку и способность действовать даже в условиях неопределённости. Это помогает находить решения даже при слабой инвестиционной поддержке и сложностях с получением кредитов.

Команда не из удобства, а из компетенций

Одна из ошибок, которые совершают начинающие предприниматели — приглашение в команду членов семьи и друзей. По мнению Берса Джамбулатова, работать с братом или сыном может казаться проще и безопаснее, но на деле это далеко не всегда эффективно.

«Стартап — не семейный подряд, а бизнес, где в первую очередь важны компетенции», — подчёркивает предприниматель.

Берс Джамбулатов уверен, что в команде должны быть люди, которые сильнее тебя в своей области. Если ты лучший во всём — значит, команда выбрана неправильно.

Работа над ошибками

Ранее, признаётся Джамбулатов, он допускал ряд типичных ошибок. Среди них — отсутствие фокуса (проекты не объединялись общей миссией), неверный тайминг (слишком поспешные или, наоборот, затянутые решения) и слабые договорённости на старте партнёрств. «Плохих партнёров не бывает — есть плохие договорённости», — говорит основатель ООО «Мисти групп».

Стратегия Берса Джамбулатова: сначала спроси — потом строй

В его модели обязательным этапом является создание MVP — минимально жизнеспособного продукта. Это позволяет понять, нужен ли продукт рынку, до крупных вложений. Без этого предприниматели рискуют потерять деньги. «Аудитория отвечает «нет» — а ты уже вложил 30 миллионов рублей», — замечает Берс Джамбулатов. Даже при отсутствии наработанной лояльной аудитории идею можно проверить, например, через опросы в соцсетях. Главное — спрашивать не после, а до старта.

Misty — не просто бизнес

Misty Group развивается как экосистема — с общей философией и ценностями. Сейчас в разработке новые направления: йога-пространство с правильной едой под названием «Место быть» и загородный глэмпинг — отражение смыслов группы Мисти в новой форме. Берс Джамбулатов рассматривает стартап не как временный проект, а как способ постоянного развития. «Стартапы не должны прекращаться», — резюмирует предприниматель.