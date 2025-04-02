«Если ты лучший во всём — значит, команда слабая»: Берс Джамбулатов о механике стартапов

Экосистема Misty началась с запуска отдельных бизнесов, основанных на личных потребностях её основателя Берса Джамбулатова. Со временем он объединил их в цельную систему — с общей философией и логикой. Сегодня в Misty Group — 15 проектов: от ветеринарной клиники Ветсити до гастрономических пространств. В интервью lenta.ru Берс Джамбулатов делится своим видением — как формировать идеи, собирать команду и запускать устойчивые стартапы, не поддаваясь иллюзиям и не теряя смысл.
Предпринимательство начинается с неудобства
По словам Джамбулатова, запуск любого его стартапа начинается с личного: услуга, которой он хотел бы воспользоваться, либо отсутствует, либо не соответствует ожиданиям. Это и становится отправной точкой.
«Захотел воспользоваться услугой — но её не оказалось или она не устроила по качеству», — говорит Берс Джамбулатов.
Из частной ситуации рождается гипотеза: возможно, эта потребность есть не только у него. Затем — анализ рынка, бизнес-модель, оценка окупаемости и формулировка ценностей для команды. Только после этого начинается работа.
Сначала — смысл, потом масштаб
Берс Заурбекович Джамбулатов перед запуском каждого проекта задаёт себе пять обязательных вопросов:
- Закрывает ли стартап личную потребность?
- Драйвит ли он самого основателя?
- Есть ли вовлечённость команды?
- Насколько быстро можно выйти в окупаемость?
- Будет ли проект капитализируемым?
По его словам, без собственного интереса стартап обречен.
«Стартап держится на драйве», — подчёркивает основатель Мисти групп. — «Интерес важен — иначе не будет внутренней мотивации».
Реалии старта: риски и возможности
Говоря о старте бизнеса в России, Берс Джамбулатов открыто признаёт, что на начальном этапе многих пугают не только нехватка ресурсов, но и неочевидные юридические тонкости, административные барьеры и коррупция.
При этом он не драматизирует, а обращает внимание на конкурентные преимущества российских предпринимателей — смекалку и способность действовать даже в условиях неопределённости. Это помогает находить решения даже при слабой инвестиционной поддержке и сложностях с получением кредитов.
Команда не из удобства, а из компетенций
Одна из ошибок, которые совершают начинающие предприниматели — приглашение в команду членов семьи и друзей. По мнению Берса Джамбулатова, работать с братом или сыном может казаться проще и безопаснее, но на деле это далеко не всегда эффективно.
«Стартап — не семейный подряд, а бизнес, где в первую очередь важны компетенции», — подчёркивает предприниматель.
Берс Джамбулатов уверен, что в команде должны быть люди, которые сильнее тебя в своей области. Если ты лучший во всём — значит, команда выбрана неправильно.
Работа над ошибками
Ранее, признаётся Джамбулатов, он допускал ряд типичных ошибок. Среди них — отсутствие фокуса (проекты не объединялись общей миссией), неверный тайминг (слишком поспешные или, наоборот, затянутые решения) и слабые договорённости на старте партнёрств. «Плохих партнёров не бывает — есть плохие договорённости», — говорит основатель ООО «Мисти групп».
Стратегия Берса Джамбулатова: сначала спроси — потом строй
В его модели обязательным этапом является создание MVP — минимально жизнеспособного продукта. Это позволяет понять, нужен ли продукт рынку, до крупных вложений. Без этого предприниматели рискуют потерять деньги. «Аудитория отвечает «нет» — а ты уже вложил 30 миллионов рублей», — замечает Берс Джамбулатов. Даже при отсутствии наработанной лояльной аудитории идею можно проверить, например, через опросы в соцсетях. Главное — спрашивать не после, а до старта.
Misty — не просто бизнес
Misty Group развивается как экосистема — с общей философией и ценностями. Сейчас в разработке новые направления: йога-пространство с правильной едой под названием «Место быть» и загородный глэмпинг — отражение смыслов группы Мисти в новой форме. Берс Джамбулатов рассматривает стартап не как временный проект, а как способ постоянного развития. «Стартапы не должны прекращаться», — резюмирует предприниматель.