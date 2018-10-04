Жители Перовского ежедневно рискуют жизнью! Чиновники не реагируют!

Жители поселка Перовского буквально кричат о помощи. Взрослые и дети ежедневно рискуют своей жизнью, чтобы пересечь оживленную автомобильную трассу Оренбург — Беляевка.

В поселке проживает большое количество молодых семей с детьми. Ежедневно они рискуя своей жизнью и здоровьем переходят на сторону другого поселка — Экодолье. Все из-за того, что в этом месте дорога не оборудованна светофором и «зеброй».

Еще одна проблема поселка связана с общественным транспортом. Автобус перестал заезжать в Перовский и чтобы добраться в Оренбург им приходится выходить на трассу.

Жители поселка писали о своих проблемах во все инстанции, даже главе Оренбургского района! Все о проблемах знают, но все остается по прежнему.

Видеорепортаж о данной истории был накануне опубликован на YouTube.

ДЕТАЛИ

Дело в том, что в августе 2018 года на въезде в поселок дорожные службы обозначили двойную сплошную линию, тем самым запретили жителям поселка беспрепятственно попасть к своим домам и квартирам.

Жители конечно же начали обращаться по всем инстанциям, с просьбой вернуть всё на прежний уровень, но столкнулись с проблемой, которая совершенно не укладывается в голове.

Оказывается, застройщик данного ЖК, компания «Новая стратегия», абсолютно безответственно подошла к своим обязанностям. Поселок построила, очень удачно продала все квартиры «Вблизи от города, вдали от суеты», обещала дороги и парковые зоны в поселке и объявила себя банкротом. На этом все её обязанности закончились. Жители за свой счет прокладывают дороги к своим домам, сажают растения и прочее.

Но самое главное, что не сделала, и видимо, не собиралась делать компания «Новая стратегия», так это регистрировать в муниципалитете единственный въезд в поселок. Улица Муромская по всем бумагам является техническим съездом, срок эксплуатации которого, закончился в июле 2015 года.

Плюс ко всему, жители выяснили, что данная дорожная разметка, была запланирована еще в 2011 году в рамках проекта «Автодорога «Обход г. Оренбурга»». ЖК Перовского тогда еще и в планах не было. Его и теперь никто не хочет замечать. Все чиновники утверждают, что разметка законна и никакому обжалованию не подлежит и подлежать не будет.

По этому проекту дорожная разметка к 2019 году превратится в железное ограждение, ближайшие места для разворотов будут около села Ивановка и ЖК Экодолье, а перейти Беляевское шоссе пешком можно будет к 2020 году по наземному переходу. К слову сказать, ЖК Перовский является одним из жилых комплексов села Ивановка Оренбургского района. В данном комплексе нет никаких социальных объектов, магазинов, почтовых отделений и административных исполнителей. Все эти объекты находятся в с.Ивановка в 3 км от ЖК Перовского, и в двух других жилых комплексах Ивановского сельсовета, Приуралье и Экодолье, которые находятся в 700 м от ЖК Перовского в обратную сторону. Таким образом, жители Перовского оказались отрезаны от всех благ человечества. На поставленные вопросы все чиновники разводят руками, мол не мы виноваты.

А кто же тогда? Невинные жители, которые не могут без нарушения правил дорожного движения пересечь Беляевское шоссе ни пешком, ни с помощью автомобиля? Ведь теперь, по вновь «нарисованным» правилам, чтобы отвезти детей в школу ЖК Экодолье, необходимо с улицы Муромской повернуть направо и проехать 3 км до светофора около села Ивановка, развернуться там, и проехать еще 3,7км до ЖК Экодолье. Если жители едут из города домой, то они тоже должны будут ждать 2019 года, когда по проекту «Обход г. Оренбурга» возле ЖК Экодолье и Приуралье построится кольцо для разворота. А сейчас они вынуждены разворачиваться на суженой дороге и создавать «пробку» или аварийную ситуацию для других автолюбителей.

Для пешеходов ситуация еще прискорбнее. Уже несколько лет они перебегают оживленную трассу на свой страх и риск. Мамы с колясками и детьми за руку просто испытывают судьбу каждый раз переходя дорогу. На пожилых людей вообще больно смотреть. Неужели эти люди заслужили такое отношение к себе? Почему они должны рисковать своей жизнью?

Ответ чиновников таков: Ждите 2019-2020 гг, у вас будет строиться наземный переход. Ну как вышеперечисленные мамы с колясками и пожилые люди будут им пользоваться? А инвалиды? Если они не смогут преодолеть наземный переход, значит они должны будут обходить пешком железную изгородь до будущего оживленного кольца в ЖК Экодолье?

На просьбу поставить светофор и обозначить пешеходную зону, власти опять разводят руками и говорят, что это невозможно. Ждите наземного перехода и всё тут…

На подъезде к ЖК Экодолье и ЖК Приуралье установлены знаки об ограничении скоростного режима, имеется регулируемый пешеходный переход и установлены «лежачие полицейские». Почему нельзя принять такие же меры около ЖК Перовский? Ведь мы такие же жители Ивановского сельсовета, как и ЖК Экодолье и Приуралье? Почему наши чиновники выборочно берегут своих сельчан?

Пока не полностью выполнен проект «Автодорога «Обход г. Оренбурга»», еще есть возможность что-то изменить и пойти людям навстречу. Но власти упорно «отфутболивают» нас от порога к порогу, прикрываются проектом и откровенным нежеланием чем-либо помочь невинным жителям.

А тем временем, жители продолжают перебегать оживленную трассу, на свой страх и риск, нарушать правила дорожного движения и оббивать пороги чиновников.

Ранее, до последней версии дорожной разметки, в Перовский заезжал рейсовый автобус, маршрут 155А, который возит граждан поселка в город. Сейчас он не имеет такой возможности из-за разметки и высаживает людей на дороге. А дальше происходит то, о чем говорилось ранее: испуганные пешеходы в спешке перебегают широкую дорогу без наличия на ней пешеходного перехода и ограничений скорости.