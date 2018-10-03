В Оренбургской области продолжается благоустройство скверов, парков, площадей и дворовых территорий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Работы идут во всех городах и районных центрах области. Уже завершена реконструкция 38 из 69 объектов.

Общественные и дворовые пространства приобретают современный вид: появляются пешеходные тропинки, асфальтированные проезды и тротуары, новые ограждения, скамейки, светильники, малые архитектурные формы, проводятся работы по озеленению и ремонту памятных мест. На эти цели в регионе направлено более полумиллиона рублей из бюджетов всех уровней.

Общий бюджет проекта формирования комфортной городской среды в этом году в России составит более 50 млрд рублей, свыше миллиарда из них – средства представителей бизнеса, общественных организаций и простых горожан. Всего в этом году на территории трех тысяч муниципалитетов будет благоустроено свыше 22 тысяч территорий.

Об этом сообщил в ходе видеоселекторного совещания 2 октября заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Андрей Чибис. В работе совещания приняли участие вице-губернатор – заместитель председателя Правительства Оренбургской области по внутренней политике Вера Баширова и глава минстроя области Александр Полухин.

По словам замминистра, в 2018 году россияне очень активно участвовали в реализации проекта формирования комфортной городской среды.

– Вовлечение бизнеса, объединений и граждан в принятие решений и выполнение благоустройства — важнейшее условие проекта. И мы видим, что в тех регионах, где работа с жителями выстроена лучше всего, высок и уровень выполнения работ, и их качество, — подчеркнул Андрей Чибис.

Предприятия и компании всё чаще принимают участие в проектах благоустройства, обустраивая прилегающие территории, поддерживая создание новых общественных пространств, выделяя финансирование на благоустройство дворов. Общая сумма инвестиций предприятий и общественных организаций в благоустройство по итогам года составит порядка одного миллиарда рублей. Например, в Оренбурге по инициативе предпринимателя и за его собственные средства благоустроен сквер на пересечении улиц Советской и Ленинской. Общий бюджет проекта составил порядка 700 тысяч рублей, а администрация города оказала организационную поддержку.