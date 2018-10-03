Студенты ОГУ вернулись с самого масштабного в автоспорте события года – пятого этапа чемпионата мира «Формула-1» ВТБ Гран-при России в Сочи.

Всего в мероприятии участвовали около 2000 добровольцев, среди которых были и студенты Оренбургского госуниверситета. Магистрант факультета гуманитарных и социальных наук, председатель профкома студентов Константин Гусев был тим-лидером волонтеров в группе билетной программы. С ним вместе трудились студент юридического факультета Илья Замосквин и студентка архитектурно-строительного факультета Валерия Еворовская. Студентке факультета филологии и журналистики Анастасии Лушниковой как опытному добровольцу доверили быть тим-лидером одной из команд волонтеров, обеспечивающих комфорт зрителей на трибунах трассы «Сочи Автодром».

Успешной работе на соревнованиях предшествовал строгий отбор: анализ резюме и скайп-собеседование, на котором проверялось знание английского языка, рассматривался опыт участия в крупных мероприятиях, проверялись коммуникативные навыки и лидерские качества. Также учитывались и пожелания кандидатов: чем именно они хотели бы заниматься.

– На собеседовании я сразу дала понять, что хочу увидеть организацию такого масштабного мероприятия изнутри, изучить возможные подводные камни, особенности подготовительных этапов, — рассказала Анастасия. – Возможно, именно мой серьезный настрой и опыт работы добровольцем на Международном молодежном образовательном форуме «Евразия», в международном добровольческом лагере «С верой в добро» помогли устроителям чемпионата сделать выбор в мою пользу. Через неделю мне пришло письмо с подтверждением моего участия.

Волонтерам было необходимо прибыть на площадку за два дня до начала соревнований, разместиться на базе, распределиться по командам и пройти обучение, ознакомиться с объектами. В дни заездов добровольцев ждал ранний подъем, ведь на своем объекте нужно было быть уже в 7:30! В день проходило по 3-4 заезда, в перерывах необходимо было успеть отдохнуть и пообедать. После окончания гонок, когда последний зритель уходил с трибун, проходила планерка тим-лидеров, и наступало время заслуженного отдыха. Именно такими описывают свои трудовые будни на «Формуле-1» студенты.

– Самым тяжелым для меня, как и ожидала, оказался день открытия чемпионата, когда хлынула первая толпа болельщиков, среди которых было много иностранцев, задающих самые разные вопросы, – вспоминает Анастасия. – Пришлось срочно мобилизовать все свои знания и умения, чтобы всего через два часа почувствовать себя отличным специалистом, для которого нет неразрешимых проблем. Остроты ощущений, адреналина добавлял и царивший на трибунах «Сочи Автодрома» дух болельщиков, переживающих за своих кумиров. Для меня волонтерство на «Формуле-1» стало настоящим испытанием: я активно пользовалась английским, быстро находила общий язык с совершенно разными людьми — от потерявшегося фаната до сотрудника службы безопасности, координировала и отвечала за работу товарищей. Мы успевали не только работать, но и отдыхать: гуляли по Сочи, посещали развлекательные мероприятия «Формулы-1», например, были на концерте группы «Би-2», ходили на выставку в «Сочи Авто Спорт Музей». Я рада такому опыту, обретенным навыкам и новым приятным знакомствам. Я советую всем желающим поменять что-то в своей жизни не бояться выходить из зоны комфорта, напротив, действовать на пределе своих сил, стремясь к переменам.