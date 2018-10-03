Грабитель на утро раскаялся и возместил ущерб

В одном из ночных клубов Орска два ранее не знакомых парня решили поговорить по душам, за одно и выпить.

Позже один из собеседников решил отправиться домой и вышел из развлекательного заведения на улицу, вслед за ним вышел и его новый знакомый. Остановившись на крыльце, чтобы покурить, парень неожиданно выдернул из рук нового товарища куртку, в которой находились деньги и документы, и убежал.

Утром, протрезвев и осознав содеянное, парень самостоятельно дошел до полиции.

В ходе предварительного следствия молодой человек вину признал в полном объеме, раскаялся в содеянном, возместил причиненный ущерб.

По ходатайству стороны защиты суд прекратил уголовное дело, назначив штраф в размере 15 тысяч рублей.