С 8 по 14 октября в Оренбуржье пройдет традиционный праздник «Дни оренбургского пухового платка» (0+). Приуроченный к Покрову Пресвятой Богородицы, отмечаемому 14 октября, с недавних пор он носит второе название: «Покровские дни».

Знаменитый пуховый платок вяжут женщины всех национальностей, поэтому для многонационального Оренбуржья он является главным символом дружбы и единения. «Покровские дни – 2018» обещают массу ярких, красочных и незабываемых зрелищ, исполненных любви к родной земле и глубокого уважения к тем, кто пестует, бережет и приумножает культурно-историческое наследие нашего региона и всей страны.

На торжественном открытии праздника 9 октября в музее изобразительных искусств состоятся творческие встречи, посвященные известному оренбургскому бренду и пуховницам. На одной из них победителю Всероссийского смотра-конкурса «Молодые дарования» Розалии Башировой вручат ведомственную награду министерства культуры и внешних связей Оренбургской области. Для посетителей музея будет показан мультфильм «Сказка об оренбургской Козочке и пуховом платке», созданный творческой студией «Маки».

Концерт «Искусство народное в песне живет» 10 октября в 18 часов состоится в институте искусств имени Л. и М. Ростроповичей. На концерте прозвучат обработки народных песен Фомина, Алямкина, Лаптева, Дармастука, Позднеева, Конькова, Матвиенко и других авторов. В программе, посвященной празднику Оренбургского платка, выступят солисты и хоровые коллективы, студенты музыкального колледжа и музыкального факультета института искусств.

11 октября в 15:00 в сквере В.И. Ленина на улице Советской в Оренбурге свое искусство покажут мастера ярнбомбинга. На акцию «Фантазии в нитях» приглашаются все желающие освоить технику уличного вязания. Такой вид украшательства появился около десяти лет назад: цветной пряжей «одевают» скамейки, «утепляют» скульптуры, «закутывают» деревья и другие элементы городского ландшафта. Вязаное граффити поможет взглянуть по-новому на привычный облик города, который является родиной вязаного платка.

12 октября в 12:00 в Оренбургском областном художественном колледже откроется традиционная выставка отделения пуховязания и пройдет показ коллекции модных пуховых аксессуаров дизайнера Анны Советовой. В этот же день в 13:30 на площадке возле музея изобразительных искусств начнется молодежный флешмоб «Сплетенные нитью». В нем примут участие более ста студентов оренбургских университетов и колледжей. Праздник продолжится народным караоке «Поем все вместе «Оренбургский пуховый платок».

13 октября в 11:00 мастер-класс по вязанию пуховых платков в музее изобразительных искусств начинающим пуховницам дает потомственная вязальщица, автор методики преподавания пуховязания и цикла видео-уроков «Вяжем легенду» Роза Гумерова.

Финальные мероприятия «Дней оренбургского пухового платка» планируется провести 13-14 октября. В выходные дни в культурном комплексе «Национальная деревня» состоятся народное гуляние, выставки и мастер-классы по вязанию пуховых платков. По традиции 14 октября объявлена акция «В Покров день платок надень», призывающая жителей и гостей региона принять личное участие в развитии и продвижении уникального народного промысла.

В рамках праздника «Покровские дни-2018» в областном центре продолжится благотворительная акция «Родился оренбуржец!». Семьям, в которых 14 октября родились дети, в двух оренбургских роддомах будут вручены ажурные детские покрывала производства Фабрики оренбургских пуховых платков.

В областном фестивале «Покровские дни» примут участие жители городов и сел Оренбуржья. Во многих районах пройдут мероприятия, прославляющие оренбургский пуховязальный промысел и его мастериц. В библиотеках и музеях, школах и домах культуры будут организованы встречи с пуховницами, книжные выставки, краеведческие часы, тематические вечера, фотосессии с демонстрацией пуховых изделий и фольклорные праздники.

К примеру, в сельском доме культуры Домбаровки любители вязания соберутся на театрализованные посиделки «Волшебные узоры платка». Детская школа искусств села Грачевки соберет опытных и начинающих мастериц в творческой гостиной «Оренбургский пуховый платок». Тематический вечер «Символ России – Оренбургский пуховый платок» проведет Центральная библиотека Матвеевского района. Всего по области в рамках праздника «Покровские дни-2018» будет организовано более 700 тематических мероприятий.