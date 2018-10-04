«Газпромнефть-Оренбург» поддерживает развитие массового спорта на селе

В селе Платовка Новосергиевского района при поддержке «Газпромнефть-Оренбурга» после капитального ремонта открылся обновленный школьный спортзал со скалодромом.

Торжественное открытие спортивного зала Платовской средней общеобразовательной школы имени Александра Матросова стало значимым событием для всего села. На мероприятии присутствовали глава Платовского сельсовета Елена Оленникова, представители районного отдела образования, администрация школы, сотрудники управления корпоративных коммуникаций «Газпромнефть-Оренбурга». Перед гостями выступили местные творческие коллективы, затем состоялись детские спортивные соревнования «Веселые старты».

«Благодаря программе «Родные города», сегодня у нас есть современный спортивный зал: обновлено покрытие, установлено новое оборудование, отремонтированы санузлы и раздевалки, построен скалодром – созданы комфортные условия для занятий различными видами спорта для людей всех возрастов, — рассказывает директор Платовской средней общеобразовательной школы Василий Кистанов. – По вечерам в нашей тренажерке занимаются взрослые жители села. А в ближайшем будущем мы планируем создать на базе школы еще и лыжную базу».

На базе Платовской средней школы теперь будут готовить не только молодую смену спортсменов, но и участников соревнований районного и регионального масштаба, в том числе — летних и зимних областных сельских спортивных игр «Золотой колос». Кроме того, спортивный объект привлечет различные группы населения к занятиям непрофессиональным спортом и физкультурой, будет способствовать правильной организации досуга сельчан.

«Мы рады, что обновленный спортзал становится площадкой для проведения соревнований и тренировок, и все больше платовцев приобщаются к здоровому образу жизни, — отметил начальник управления корпоративных коммуникаций «Газпромнефть-Оренбурга» Александр Черкасов. — Занятия спортом воспитывают силу воли и желание побеждать. Ребятам эти качества пригодятся во взрослой жизни, молодежи — помогут поверить в себя и добиться поставленных целей, а людям в возрасте – поддерживать себя в отличной физической форме».

«Родные города» — комплексная программа социальных инвестиций «Газпром нефти». Программа объединяет серию проектов, направленных на повышение качества жизни в городах присутствия компании, расширение доступа их жителей к качественной городской среде, образованию, культуре и спорту.

Направление «Месторождение побед» программы социальных инвестиций «Родные города» направлено на создание и развитие спортивной инфраструктуры в городах присутствия компании «Газпром нефть», формирование сильных спортивных школ, популяризацию массового спорта и здорового образа жизни, вовлечению в спорт отдельных групп населения, воспитание здорового, уверенного в своих силах поколения.