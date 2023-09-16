Засоренные улицы Нежинки-3: Жители вложили деньги, а мусор остался

В живописном поселке Нежинка-3 появилась новая система уборки мусора — без использования общих мусорных площадок. Жители, желая поддержать эту инициативу и сделать окружающую среду чище, приобрели специальные контейнеры за свой счет. Но вместо ожидаемой чистоты, их улицы переполнились неубранным мусором.

Более месяца поселок ждет, когда его улицы освободят от отходов. Интересно, что регоператор ранее настаивал на покупке контейнеров как решения проблемы, как это было сделано, например, в Бузулуке. Тем не менее, в Нежинке-3 мусорные баки переполнились, и мусор так и не был вывезен.

Местные жители с тревогой говорят о переполненных баках и назойливых мухах, которые появляются из-за неубранного мусора. При этом их голоса остаются не услышанными.

Региональный оператор «Природа», ответственный за вывоз отходов, объяснил проблему техническим сбоем после перехода на новую систему. Оказывается, Нежинский сельсовет не предоставил «Природе» информацию о новой схеме работы.

«Природа» заверила, что проблемы будут устранены в ближайшие дни. Остается надеяться, что улицы поселка скоро вновь станут чистыми и аккуратными.



