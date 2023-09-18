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20 сентября 2023 г.

Спортсмен и благодарные горожане подарили сиротам новое жилье

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Редакция Орен.Ру
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Трагическая история семьи Сакмариных из Илекского района Оренбуржья нашла свой светлый поворот. Спустя четыре года после потери матери и отца, пять детей-сирот, включая старшую сестру Евгению, оставались в разрушенном доме, где крыша давала течь, а комфорта было мало.

Их драматическая история не оставила равнодушным известного общественного деятеля и бойца смешанных боевых искусств, Максима Дивнича. Вдохновленный желанием помочь, он призвал оренбуржцев объединить усилия.

Реакция сообщества была невероятной! Собрав нужную сумму, доброжелатели не только отремонтировали дом Сакмариных, но и приобрели для них новую квартиру в областном центре.

Евгения, вспоминая тот день, говорит: «Я была на грани слез от благодарности. Хоть и старалась держаться перед людьми, всю ночь я плакала от счастья».

Сакмарины сердечно благодарят каждого, кто стал их опорой в этот тяжелый период.

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