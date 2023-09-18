11 C
Оренбург
20 сентября 2023 г.

На Уральской Стали стартовала вакцинация сотрудников от гриппа

Главное

Редакция Орен.Ру
Все актуальные новости и события Оренбуржья

Уральская Сталь (с Загорским трубным заводом входит в единый металлургический холдинг) начала прививочную кампанию против гриппа. Для создания коллективного иммунитета планируется привить около 30% коллектива работников предприятия.

Для вакцинации своих сотрудников последние годы комбинат выбирает современную, клинически проверенную и качественную вакцину «Ультрикс Квадри». Предприятие закупило 2800 тысяч доз этого препарата. Для работников, имеющих расположенность к заболеванию бронхитом и пневмонией, приобретено почти пятьсот вакцин высокоэффективного препарата «Превинар».

Иммунизация является важнейшей частью охраны труда металлургов, позволяет защитить здоровье работника, а также коллег и даже членов его семьи. На пике эпидемии гриппа может заболеть до 60 % трудового коллектива. Многие переносят инфекцию на ногах, а это – одна из основных причин распространения заболевания в коллективе.

По аналитике специалистов по охране здоровья Уральской Стали, ежегодные прививочные кампании способствуют трёхкратному уменьшению числа респираторных заболеваний, осложнений и пятикратному снижению длительности отсутствия сотрудников на работе по причине болезни органов дыхания. Вследствие чего улучшается общая производительность труда.

Для прохождения вакцинации работники Уральской Стали могут обращаться в здравпункты комбината или процедурный кабинет профилактория «Металлург».

Предыдущая новостьСпортсмен и благодарные горожане подарили сиротам новое жилье
Следующая новостьНачинается прием заявок на грантовый конкурс «Родные города» для инициативных жителей Оренбургской области

Последние новости

«ОРЕН.РУ»
«ОРЕН.РУ / OREN.RU» — один из самых посещаемых информационно-развлекательных сайтов в оренбургском интернете. Мы рассказываем о культурной и общественной жизни, развлечениях, услугах и людях.

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Пишите нам: 2244@oren.ru
© Орен.Ру — Первый региональный! Основан в 2002 году.