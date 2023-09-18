На Уральской Стали стартовала вакцинация сотрудников от гриппа

Уральская Сталь (с Загорским трубным заводом входит в единый металлургический холдинг) начала прививочную кампанию против гриппа. Для создания коллективного иммунитета планируется привить около 30% коллектива работников предприятия.

Для вакцинации своих сотрудников последние годы комбинат выбирает современную, клинически проверенную и качественную вакцину «Ультрикс Квадри». Предприятие закупило 2800 тысяч доз этого препарата. Для работников, имеющих расположенность к заболеванию бронхитом и пневмонией, приобретено почти пятьсот вакцин высокоэффективного препарата «Превинар».

Иммунизация является важнейшей частью охраны труда металлургов, позволяет защитить здоровье работника, а также коллег и даже членов его семьи. На пике эпидемии гриппа может заболеть до 60 % трудового коллектива. Многие переносят инфекцию на ногах, а это – одна из основных причин распространения заболевания в коллективе.

По аналитике специалистов по охране здоровья Уральской Стали, ежегодные прививочные кампании способствуют трёхкратному уменьшению числа респираторных заболеваний, осложнений и пятикратному снижению длительности отсутствия сотрудников на работе по причине болезни органов дыхания. Вследствие чего улучшается общая производительность труда.

Для прохождения вакцинации работники Уральской Стали могут обращаться в здравпункты комбината или процедурный кабинет профилактория «Металлург».