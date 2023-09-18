Начинается прием заявок на грантовый конкурс «Родные города» для инициативных жителей Оренбургской области

18 сентября программа социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» запускает новый сезон грантового конкурса. До 31 октября на платформе «Родные города» активисты и общественные организации из Оренбурга, поселков Бердянка и Самородово, Переволоцкого, Новосергиевского, Оренбургского районов, Сорочинского городского округа смогут подать заявку на получение финансовой и экспертной поддержки своих социальных проектов.

Приоритетные направления грантового конкурса — создание комфортной среды для жизни, культура, образование, экология и спорт. Главный критерий получения гранта – гарантия социального эффекта. Победители конкурса будут определены в феврале 2024 года по итогам экспертной оценки и публичной защиты проектов.

Нововведением грантового конкурса в этом году станет экспертная экспресс-оценка в первые две недели заявочной кампании. Все, кто подаст заявку с 18 сентября по 6 октября, получат индивидуальную консультацию от экспертов, как доработать свой проект.

21 сентября эксперты проведут в Оренбурге очное обучение для всех желающих, расскажут о том, как придумать идею проекта и заполнить заявку. Мероприятие состоится в конференц-зале гостиничного комплекса «Золотой слон» (ул. Рыбаковская, 59 Б).

Грантовый конкурс «Родные города» реализуется в Оренбургской области с 2013 года при поддержке «Газпромнефть-Оренбурга», за это время финансовую и экспертную поддержку получили 245 проектов.

Ярина Сугакова, директор программы социальных инвестиций «Родные города»:

«В регионах живут талантливые и активные люди, которые точно знают, что нужно их родному городу, но не всегда понимают, как именно «показать» свою идею. Поэтому в этом году мы усилили нашу работу с заявителями – привлекли большое количество экспертов для того, чтобы они не только оценивали заявки, но и вместе с их авторами дорабатывали проекты. В этом и есть наша главная задача – помогать неравнодушным жителям города в реализации их идей».

Евгений Капуста, генеральный директор «Газпромнефть-Оренбурга»:

«Через грантовый конкурс «Газпром нефти» мы поддерживаем социальные инициативы жителей Оренбурга и сел и поселков районов области. Так реализуются локальные проекты, действительно нужные территориям — от образовательных курсов до культурных фестивалей. Данный подход способствует большей устойчивости проектов: многие из них продолжают развиваться и после грантового конкурса, становятся частью событийной картины региона».

Справка:

«Родные города» — программа социальных инвестиций «Газпром нефти». Ее задачей является повышение качества жизни в регионах деятельности компании через поддержку местных инициатив и проектов в области культуры, образования, экологии, спорта и развития креативных индустрий. Сайт программы «Родные города» работает в формате цифровой платформы для проведения ежегодного грантового конкурса для социальных проектов в регионах деятельности «Газпром нефти».