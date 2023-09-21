Уральская Сталь досрочно отремонтировала третью домну

Уральская Сталь (с Загорским трубным заводом входит в единый металлургический холдинг) отремонтировала доменную печь №3 за трое суток вместо плановых четырех. За время короткой остановки обновили все вспомогательное оборудование. ДП-3 запущена в эксплуатацию и работает в плановом режиме.

Капитальный ремонт третьего разряда закончен досрочно благодаря тщательной подготовке и слаженным действиям ремонтных служб комбината и подрядных организаций. Всего в работах было задействовано 190 специалистов в смену.

В ходе кампании проведена замена главного узла бесконусного загрузочного устройства лоткового типа – комбинированного клапана. Ремонтные бригады привели в порядок всё периферийное оборудование печи. Среди прочего – прямой воздухопровод горячего дутья, пылеуловитель, оборудование литейного двора (электропушки бурмашины), система загрузочных конвейеров и грохотов, оборудование машинного зала, скиповая лебёдка. Главный итог капремонта — стабильная работа печи и минимизация рисков аварийных остановок.

Справочно:

Два года назад запуском модернизированной доменной печи №3 завершился масштабный проект реконструкции доменного производства Уральской Стали. Создан современный мощный производственный комплекс ДП-2 и ДП-3 общей производительностью около 2 млн тонн чугуна в год. Модернизация позволила повысить экологичность производства: потребление кокса новыми печами снижено на 5%, кроме этого, снижены выбросы в атмосферу и эмиссия парниковых газов. Преимуществом новых доменных печей №2 и №3 является возможность работы на шихте с использованием до 95% железорудных окатышей, а применение современной системы анализа и регулирования технологического процесса позволяет определять оптимальный режим и автоматически управлять плавкой, контролируя множество параметров.