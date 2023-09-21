Зарплаты в Оренбуржье: кто в топе, а кто в аутсайдерах?

В Оренбуржье за первые семь месяцев 2023 года средний карманный доход сотрудника составил 50 785,7 рублей. Это на целых 21,7% больше, чем за тот же период прошлого года! Кто-то разбогател на добыче полезных ископаемых, заработав более 110 тысяч рублей. Но не всем так везет: учителям пришлось довольствоваться лишь 22 тысячами.

Не прошло мимо внимания и областное руководство. Губернатор Денис Паслер планирует дополнительно поднять зарплату работникам государственных учреждений на 7%.

Всегда интересно знать, на какой ступеньке экономической лестницы вы находитесь, не так ли?