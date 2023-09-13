Муралы для Оренбурга: «Газпромнефть-Оренбург» поздравил город с 280-летием

В Оренбурге в рамках фестиваля стрит-арта и урбанистики «Улицы культуры» появилось два арт-объекта, которые станут точками притяжения для жителей города и его гостей.

Мурал на фасаде дома №43 по улице Салмышской нанесла акриловой краской команда художников из Тулы. Изображение Юрия Гагарина с надписью: «Поехали!» будет встречать горожан и туристов на въезде в микрорайон «Звёздный». Оренбург тесно связан с именем первого космонавта и хранит память о нём. Второй рисунок c детьми и подсолнухами украсил Дворец творчества детей и молодёжи на ул. Карагандинской.

«Газпромнефть-Оренбург» многое делает для благоустройства территорий деятельности, в том числе по созданию креативных общественных пространств. В прошлом году художники стрит-арта нанесли граффити на ограждение спортивной площадки, ранее построенной в поселке Переволоцком при поддержке нефтяников. Художественную композицию составляют фигуры спортсменов и спортсменок, представляющих различные виды спорта – гимнастику, футбол, волейбол, теннис, легкую и тяжелую атлетику и другие. В 2019 году благодаря нефтяникам в центральном парке Переволоцкого появилась «Аллея любви».

В 2022 году в рамках проекта «Родные музеи» в Оренбурге открылся обновленный дворик «Эссен» Губернаторского историко-краеведческого музея. Современная площадка с кафе, кинозалом, зонами для выставок и концертов стала любимым местом отдыха для оренбуржцев.

Арт-объекты создаются при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

Сергей Салмин, глава города Оренбурга:

«Оренбург поддерживает творчество молодых художников, благодаря которым наш город преображается и появляются новые яркие арт-объекты. В этом нам не первый год помогает «Газпромнефть-Оренбург». Социально-экономическая поддержка предприятия вносит ощутимый вклад в повышение качества жизни оренбуржцев. Только в этом году в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» Оренбург к юбилею украсили два новых мурала. Теперь оренбуржцам, въезжающим в микрорайон «Звездный», дарит свою улыбку первый космонавт планеты Юрий Гагарин, который учился и жил в нашем городе! Это, безусловно, знаковое событие для Оренбурга».

Татьяна Гринева, директор Дворца творчества детей и молодёжи города Оренбурга:

«Стену нашего здания украсило изображение двух рисующих детей на фоне яркого голубого неба и подсолнухов. Мы большое учреждение – нас посещают 13 тысяч детей, с которыми занимаются больше 400 педагогов. Здесь проводятся масштабные городские мероприятия. Во время проведения Дня открытых дверей наши гости восхищались муралом – он дарит позитивный настрой и добрые эмоции».

Евгений Капуста, генеральный директор «Газпромнефть-Оренбурга»:

«Мы живем и работаем в Оренбурге, и хотим, чтобы наш город развивался. Причём, во всех сферах: как в промышленной, так и в культурной. Рисунки стали подарком к 280-летию областного центра. Одновременно создаются условия для развития активной позиции тех горожан, кто стремится к творческой самореализации. Муралы — подготовка к большому фестивалю стрит-арта и урбанистики «Улицы культуры». Он состоится 15-16 сентября и пройдет в рамках акселератора проекта «Родные музеи». В программу фестиваля войдут мастер-классы, воркшопы, встречи с креативными командами из разных регионов. Фестиваль даст импульс для вдохновения тем, кто неравнодушен к своему городу».

СПРАВКА:

«Родные города» — программа социальных инвестиций «Газпром нефти». Ее задачей является повышение качества жизни в регионах деятельности компании через поддержку местных инициатив и проектов в области культуры, образования, экологии, спорта и развития креативных индустрий.