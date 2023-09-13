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15 сентября 2023 г.

Уральская Сталь модернизирует газоочистные системы агломашин

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Редакция Орен.Ру
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Уральская Сталь (с Загорским трубным заводом входит в единый металлургический холдинг) реконструирует газоочистное оборудование агломерационного цеха. На это направлено порядка 500 млн рублей.

Проект является частью большой экологической программы комбината, нацеленной снижение техногенной нагрузки на регион. Его цель – сократить выброс пыли при производстве агломерата более чем на 30 %.

На первом этапе для этого в апреле была проведена модернизация батарейного циклона 540 элементов (БЦ-540) на первой агломашине. В процессе реализации проекта количество улавливающих элементов аспирационной установки было увеличено с 540 до 810 мультициклонов. Данные мероприятия позволили улучшить показатели улавливания мелкодисперсной пыли до 59 мг/нм³.

Теперь проект тиражируется на агломашинах № 2, 3 и 4, которые последовательно будут отремонтированы с модернизацией газоочисток соответственно в сентябре, ноябре этого года и марте 2024-го.

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