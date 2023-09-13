12 C
Оренбург
15 сентября 2023 г.

«Лента» увеличит долю тюльпанов из Оренбурга

Главное

Редакция Орен.Ру
Все актуальные новости и события Оренбуржья

«Лента» и «Тепличное хозяйство «Атэна» заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Торговая сеть оплатит часть стоимости, а поставщик вырастит и поставит в магазины компании 8 миллионов тюльпанов, которые будут соответствовать требованиям по качеству и внешнему виду. Такой вид партнёрства выгоден поставщику и торговой сети и позволяет минимизировать риски, связанные с качеством товара и затратами на построение логистических цепочек.

По условиям соглашения «Тепличное хозяйство «Атэна» поставит в торговую сеть цветы 15 сортов, в том числе премиальные Strong Gold, Strong Love и Dutch Design.

В этом году «Лента» удвоила объём закупок тюльпанов из России – количество отечественных поставщиков выросло вдвое. Основные партнёры торговой сети – производители из Калининградской, Калужской, Оренбургской и Томской областей.

Предыдущая новостьУральская Сталь определила проекты-победители грантового конкурса «Хорошие дела» и наградила их авторов
Следующая новостьУральская Сталь модернизирует газоочистные системы агломашин

Последние новости

«ОРЕН.РУ»
«ОРЕН.РУ / OREN.RU» — один из самых посещаемых информационно-развлекательных сайтов в оренбургском интернете. Мы рассказываем о культурной и общественной жизни, развлечениях, услугах и людях.

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Пишите нам: 2244@oren.ru
© Орен.Ру — Первый региональный! Основан в 2002 году.