«Лента» увеличит долю тюльпанов из Оренбурга

«Лента» и «Тепличное хозяйство «Атэна» заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Торговая сеть оплатит часть стоимости, а поставщик вырастит и поставит в магазины компании 8 миллионов тюльпанов, которые будут соответствовать требованиям по качеству и внешнему виду. Такой вид партнёрства выгоден поставщику и торговой сети и позволяет минимизировать риски, связанные с качеством товара и затратами на построение логистических цепочек.

По условиям соглашения «Тепличное хозяйство «Атэна» поставит в торговую сеть цветы 15 сортов, в том числе премиальные Strong Gold, Strong Love и Dutch Design.

В этом году «Лента» удвоила объём закупок тюльпанов из России – количество отечественных поставщиков выросло вдвое. Основные партнёры торговой сети – производители из Калининградской, Калужской, Оренбургской и Томской областей.