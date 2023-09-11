Уральская Сталь определила проекты-победители грантового конкурса «Хорошие дела» и наградила их авторов

Уральская Сталь (с Загорским трубным заводом входит в единый металлургический холдинг) подвела итоги грантового конкурса «Хорошие дела». Общий фонд конкурса этого года составил 3 млн рублей и был направлен для реализации 20 самых актуальных для города проектов. Сумма поддержки проектов-победителей составила от 50 тысяч рублей для 9 инициативных граждан, до 500 тысяч рублей для 11 юридических лиц.

«Все участники конкурса – неравнодушные люди, готовые взять процесс улучшения города в свои руки. «Хорошие дела» объединили студентов, школьников, педагогов, воспитателей детских садов, пенсионеров, общественников, спортсменов и корпоративных волонтёров, а Уральская Сталь финансово поддержала их инициативы», – отметил и.о. директора по социальным вопросам Уральской Стали Анатолий Колестинский.

В этом году участниками конкурса были заявлены проекты по всем предложенным организаторами направлениям. Экспертная комиссия рассмотрела 40 социальных проектов в 9 номинациях: «Молодой Новотроицк», «Совместные усилия», «Комфортная среда», «Культурный город», «В движении», «Помощь рядом», «Эко-среда», «Образование», «Пространство доброты». Это проекты в области развития культуры, спорта и здорового образа жизни, патриотического и духовного воспитания, развития городской среды. В помощь проектантам Уральской Сталью была организована серия обучающих онлайн-мероприятий, которые помогли им узнать, как организовать работу команды, управлять проектом и продвигать его.

«Восьмой год инициативой Уральской Стали в Новотроицке проводится грантовый конкурс, компетентность проектантов и качество подготовки их предложений из года в год только растет. Здорово, что в Новотроицке так много неравнодушных жителей, желающих улучшить городскую среду, воплотить полезные идеи», – отметила куратор программы Наталья Тураева.

Победители грантового конкурса воплотят свои идеи в жизнь до конца года. В помощь им по окончании торжественного вручения грантов и дипломов состоялся обучающий семинар по управлению проектами.

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Справочно:

В результате реализации идей-победителей в городе будут реализованы:

— иппотерапевтический проект «Сила и грация в одном» конноспортивного клуба «Ника», нацеленный на улучшение психофизического состояния детей с ОВЗ,

— проект «Дача на диване» Анны Степановой по социализации, абилитации и иммунизации подростков с ОВЗ,

— проект инклюзивной кулинарной мастерской «Веретено и пряник» от АНО «Город мастеров» направлен на социокультурную абилитацию школьников с ОВЗ,

— проект коррекционной школы-интерната «Сегодня – сладкое хобби, завтра – будущее» ориентирован на научение основам кулинарии детей с особыми образовательными потребностями,

— спортивно-развлекательная программа для поддержания ЗОЖ и общения пожилых людей проекта «Долголетие – это активность» Анастасии Селиной,

— проект городской общественной организации ветеранов «Отдохнем до понедельника» – это создание новых форм отдыха для одиноких пенсионеров,

— проект Натальи Пензиной «Спеши делать добро» по созданию условий общения одиноких ветеранов через группу «Степные узоры»,

— серия проектных мероприятий Центра развития творчества детей и юношества «Хоровод в Оренбургском пуховом платке» направлен на сохранение памяти о культурном наследии и символе региона,

— проект новотроицкого политехнического колледжа «Н.П.К. narotive@pro.com» профориентации молодежи через серию экскурсий,

— проект «Математическая карусель» Марины Степановой направлен на популяризацию математики среди школьников,

— «Смена первых» Валерии Никитенко по обучению активистов ученического самоуправления,

— проект «Мир. Дружба. Танец» Ольги Пикаловой по популяризации брейкинга в молодежной среде,

— проект «Многогранный мир досуга» по популяризации творческих объединений станции детского и юношеского туризма и экскурсий через проведение массовых мероприятий,

— противопожарный отряд «ВЧС Следопыт», оказывающий помощь по ликвидации ЧС, пополнил свою базу спецоборудованием,

— проект «Дорожка в будущее» Виктории Смирновой позволит облагородить в тополиной роще за парком дорожку вдоль озера для занятий спортом,

— экопроект «Чисто в городе» Эдуарда Лахмана подразумевает проведение серию мероприятий для повышения уровня эко-сознания,

— проект новотроицкого строительного техникума «НСТ творит добро! Наставники в теме» по привлечению и подготовке волонтёров,

— проекты детских садов «Ручеёк», «Светлячок» и «Солнышко» направлены на оздоровление малышей, комплексную коррекцию психологических и физических расстройств и развитие у них навыков межличностного общения.