Бензин на подъеме: скоро ли конец доступным ценам?

Тревожные прогнозы приходят из Оренбурга: глава сети АЗС «Оренойл» Дамир Фахрутдинов предупреждает о возможном рекордном росте стоимости бензина. В прямом эфире шоу «Телевышка» он рассказал, что бензин марки АИ-92 может скоро стоить населению 60 рублей за литр!

Основной причиной подобного роста Дамир Фахрутдинов назвал повышение закупочных цен на заводах. «Те компании, через которые мы закупаем топливо, предлагают нам бензин АИ-92 за 60 рублей, а дизельное топливо за 70», — говорит он. Дамир подчеркнул, что такие цены удерживаются уже три месяца.

Ситуация становится еще более тревожной в свете прогнозов Фахрутдинова. По его словам, если цены будут продолжать свой рост, многие заправки просто не смогут выдержать нагрузку и прекратят свою работу. «Топлива осталось мало, и его почти невозможно купить из-за высокой стоимости», — комментирует он.

Глава «Оренойл» также отметил, что многие заправочные станции уже работают в убыток из-за текущей экономической обстановки. Новость, безусловно, звучит тревожно, но стоит помнить, что это лишь один из многих мнений. Стоит следить за развитием ситуации и надеяться на лучшее.