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8 сентября 2023 г.

Уральская Сталь улучшает экологические показатели ЭСПЦ

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Редакция Орен.Ру
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Уральская Сталь (с Загорским трубным заводом входит в единый металлургический холдинг) реконструирует газоочистки и системы аспирации электросталеплавильного цеха. Проект направлен на снижение выбросов в атмосферу, улучшение условий труда работников и улучшение экологической обстановки на предприятии. В его реализацию планируется инвестировать более 3,5 млрд рублей.

Проект предусматривает замену действующего, но морально устаревшего газоочистного оборудования, на более эффективное новое, которое обеспечит качественное выполнение природоохранных нормативов. Проведенная реконструкция к концу 2026 года позволит минимизировать выбросы пыли в 2,5 раза до показателя не более 10 мг/нм³, ее концентрацию на рабочих местах в 5 раз – не более 6 мг/нм³.

Для достижения поставленных целей запланирована модернизация первой и пятой газоочисток с увеличением почти в два раза объема очищаемого газа, а также возведение новой газоочистки для гибкой модульной печи №1. Старые газоочистки №2 и 4 впоследствии будут демонтированы.

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