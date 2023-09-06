Уральская Сталь – рекордсмен наград регионального конкурса «Лидер экономики Оренбургской области»

Уральская Сталь (с Загорским трубным заводом входит в единый холдинг) победила в Ежегодном областном конкурсе «Лидер экономики» сразу в семи номинациях: «Лидер экономики», «Организация высокой социальной эффективности», «Лидер экологической ответственности», «Лидер энергоэффективности», «Лучшее предприятие по развитию кооперационных связей», «Лидер инноваций» и «Лучшая корпоративная практика стимулирования здорового образа жизни».

Чествование состоялось 5 сентября в Оренбурге. Знаки отличия и дипломы за высокие социально-экономические показатели комбината губернатор Денис Паслер вручил управляющему директору предприятия Сергею Журавлёву.

При определении лидерства Уральской Стали учитывался рост экономических показателей предприятия, модернизация мощностей, улучшение экологичности и энергоэффективности производства, развитие кооперационных связей, наличие внедряемых новшеств для улучшения производственных процессов и качества продукции, а также социальная эффективность предприятия и реализация здоровьесберегающих проектов.

В 2022 году на Уральской Стали произведено более 2,5 млн тонн агломерата, более 1 млн тонн кокса, более 2 млн тонн чугуна, более 1,5 млн тонн стали, почти 900 тыс. тонн металлопроката. На модернизацию производственных мощностей и техническое перевооружение предприятия направлено более 2,3 млрд рублей.

Комбинат перманентно снижает техногенное воздействие на природу. За последние 10 лет суммарные выбросы комбината сократились более чем на треть, отсутствует сброс сточных вод, комплексный подход позволяет утилизировать до 1,5 млн тонн отходов производства. За прошлый год затраты на поддержание экологической безопасности предприятия составили более 250 млн рублей. Комбинат системно работает и над повышением энергоэффективности производства. Объем сэкономленных средств в результате внедрения энергосберегающих технологий за прошлый год – почти 196 млн рублей.

Уральская Сталь является крупнейшим налогоплательщиком региона, за прошлый год в консолидированный бюджет региона направила более 5 млрд рублей налогов и сборов. Объем внешних социальных выплат комбината в финансирование областных и муниципальных социальных проектов – порядка 247 млн рулей. Была оказана финансовая помощь в ремонте Детской художественной школы, бассейна «Волна», стадиона «Юность» и реконструкции городской бани.

Впервые Уральская Сталь заявила о себе и сразу одержала победу в номинации «Лучшее предприятие по развитию кооперационных связей». В качестве поставщика металла прочей продукции комбинат выполнил 254 контракта почти на 143 млн рублей. Как заказчик товарно-материальных ценностей, услуг и энергоресурсов имеет общий объем закупа почти на 125 млн рублей, более 20 млн из которых – у региональных поставщиков. Предприятие имеет множество совместных проектов по внедрению инноваций и новых технологий, в том числе с научными и образовательными учреждениями, системно проводит координационные советы, обеспечивающие развитие кооперационных связей.

Заслуженная победа комбинату досталась и в номинации «Лидер инноваций». Объем инвестиций в объекты интеллектуальной деятельности за 2022 год составил почти 150 млн рублей. В сотрудничестве с научными институтами реализовано 6 инновационных проектов, в том числе: внесение толстолистового проката стали марок 0Н6, 0Н6ДМБ по СТО 13657842-16-2019 в стандарт организации Ассоциации «ХИММАШ», совершенствование технологических и энергетических режимов в ЭСПЦ, производство универсальных блок-мостов из стали 14ХГНДЦ класса прочности С390 и другие. Получен патент на производство стали в дуговой электропечи.

Сегодня Уральская Сталь – один из крупнейших работодателей региона со штатом более 9 тыс. человек. В связи с расширением производства комбинат принимает новых специалистов и работников. Дополнительные рекрутинговые центры открыты в здании Учебного центра на Советской-64 и в Орске на проспекте Мира-15е. Среднемесячная заработная плата металлургов – порядка 80 тыс. рублей. Для желающих повысить квалификацию предоставляется возможность бесплатного обучения. Социальный пакет Уральской Стали является одним из самых наполненных в отрасли. На выполнение социальных мероприятий для работников, их детей, ветеранов предприятия в 2022 году было направлено 546 млн рублей, из которых 59 млн – на социальные выплаты, почти 90 млн – на оздоровление. На комбинате реализуются лучшие корпоративные практики стимулирования здорового образа жизни. Более 5 тыс. работников, ветеранов производства и студентов базовых учебных заведений вовлечены в участие спортивных мероприятий.

Справочно:

Конкурс «Лидер экономики Оренбургской области» проводится с 2001 года по инициативе Оренбургского областного союза промышленников и предпринимателей при поддержке Правительства области и Федерации организаций профсоюзов. За это время Уральская Сталь почти ежегодно побеждала в различных номинациях конкурса.