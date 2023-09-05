Уральская Сталь осваивает производство нового вида продукции

Уральская Сталь (с Загорским трубным заводом входит в единый металлургический холдинг) осваивает производство крупногабаритных отливок из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ).

Это более дешевый, относительно стали, конструкционный материал с подобными стали прочностными характеристиками. Отличается от традиционного серого чугуна шарообразной формой включений графита в металлической матрице.

Две опытные плавки из металла, который обладает уникальным комплексом механических свойств, были произведены в фасоннолитейном цехе.

Специалистами управления новых видов продукции разработана и успешно опробована безопасная технология модифицирования чугуна магнием в ковше, которая позволяет стабильно получать чугун с шаровидным графитом. Освоен выпуск отливок из ВЧШГ по ГОСТ 7293-85 марок ВЧ35, ВЧ40 и ВЧ45, ранее не производившихся на комбинате.

Сегодня новотроицкие металлурги работают над расширением марочного сортамента высокопрочного чугуна, в том числе над масштабированием технологии на производство чугуна в электросталеплавильном цехе и получения отливок массой свыше 100 тонн.

Освоение технологии проходит совместно с партнёрами комбината АО «НПО ЦНИИТМАШ» и АО «ОКБМ Африкантов». Отливки из ВЧШГ могут быть использованы для нужд металлургии, атомной энергетики, трубной промышленности.