Уральская Сталь (с Загорским трубным заводом входит в единый холдинг) открыла в Орске Центр карьеры. Рекрутинговый пункт предприятия в первый день его работы посетили порядка ста соискателей.

Посетители смогли ознакомиться с вакансиями и возможностями новотроицкого металлургического комбината, а также напрямую пообщаться с руководителями предприятия, присутствующими на открытии Центра.

Сегодня Уральская Сталь развивает производственные мощности и наращивает объемы выпуска продукции, имеет потребность в кадрах и возможность обеспечить их достойной заработной платой. Стать частью сильной команды профессионалов комбината могут высококвалифицированные специалисты и соискатели без специального образования, для них предусмотрено бесплатное обучение.

Уральская Сталь открыла Центр карьеры в Орске 1 из 5

Центр карьеры Уральской Стали находится на первом этаже ТРЦ «Европейский». Будет действовать на постоянной основе в будни с 10 до 19.00 и по субботам с 10 до 15.00. В режиме одного окна специалисты помогут подобрать для кандидатов оптимальный вариант рабочего места и составить анкету при наличии документов.

Центр нацелен на предоставление возможностей для орчан и жителей восточного Оренбуржья — найти любимую высокооплачиваемую работу, построить карьеру на комбинате и обеспечить благосостояние семьи. Для их проезда до комбината и обратно организовано движение новых комфортабельных автобусов.

В Новотроицке для удобства соискателей дополнительный пункт рекрутинга открыт в кабинете №8 Учебного центра комбината на Советской-64. Телефоны для справок: 8 922-824-65-65, 8 (3537) 667-908, 666-999.