Управляющий директор АО «Уральская Сталь» Сергей Журавлёв поздравил оренбуржцев с Днём знаний

– Дорогие учащиеся и студенты! Уважаемые педагоги и родители! Поздравляю с Днем знаний!

Для всех вас 1 сентября – это начало очередного важного этапа, полного открытий и побед. А для первоклассников и первокурсников – ключевой момент, содержащий неизведанные возможности попробовать себя в новой социальной роли и проявить лучшие качества.

Школьные и студенческие годы – самые счастливые у каждого из нас! Желаю ценить их, наслаждаться увлекательными моментами и успеть узнать, и научиться многому, что послужит крепким фундаментов во взрослой жизни. Ну, и, конечно, обзавестись верными друзьями, которые станут надежным плечом в дальнейшем.

Слова особой благодарности за профессионализм и самоотдачу в этот день хочется адресовать преподавателям. Именно они посвящают себя воспитанию и образованию наших детей, а значит и достойно несут ответственность за будущее страны.

Пусть для всех предстоящий учебный год станет успешным и запоминающимся. Энергия, энтузиазм, инициативность, упорство и любознательность дадут свои позитивные плоды и помогут в достижении высоких результатов в учебе и творчестве!